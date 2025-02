Avion cu șase persoane la bord, prăbușit într-un cartier din Philadelphia

Avionul se afla într-o misiune și transporta patru membri ai echipajului, un copil pacient și însoțitorul pacientului, a precizat Jet Rescue Air Ambulance, compania de avioane medicale, într-o declarație.

„Știm că vor exista pierderi”, a declarat Josh Shapiro, guvernatorul Pennsylvaniei, în timpul unei conferințe de presă la locul accidentului, pe care l-a numit un „dezastru aviatic îngrozitor”.

Echipajele de urgență s-au grăbit să ajungă la locul accidentului, în timp ce locuitorii se înghesuiau pe străzile pline de resturi incendiare și bucăți din avion.

Copilul aflat la bordul avionului primea îngrijiri în SUA pentru o afecțiune care îi amenința viața și se întorcea în Tijuana, Mexic, a declarat Shai Gold, un purtător de cuvânt al Jet Rescue Air Ambulance, pentru NBC.

Fetița era însoțită de mama sa, un pilot, un copilot, un medic și un paramedic, a declarat purtătorul de cuvânt.

