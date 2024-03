Avocații lui Alec Baldwin cer respingerea acuzațiilor de omor involuntar

Avocații cer respingerea acuzațiilor deoarece le consideră "nedrepte", "nefondate", în condițiile în care procurorii ar fi "omis dovezi favorabile" lui Baldwin.

Procurorul special Kari Morrissey va răspunde în instanță și are la dispoziție 14 zile pentru un răspuns, relatează BBC.

Solicitarea vine la 8 zile după ce Hannah Gutierrez-Reed, armurierul filmului „Rust”, a fost găsită vinovată de omor prin imprudență. Tânăra de 26 de ani urmează să fie condamnată și riscă până la 18 luni de închisoare.

În aprilie anul trecut, procurorii din New Mexico au renunţat la acuzaţiile penale împotriva lui Baldwin în cazul incidentului tragic din 2021 când directorul de imagine Halyna Hutchins a fost împuşcată mortal pe platoul de filmare. În ianuarie, însă, un procuror din New Mexico l-a pus din nou sub acuzare pe Baldwin, „după o revizuire temeinică a dovezilor și a legislației statului New Mexico”, potrivit cărora „ar exista suficiente dovezi pentru a aduce acuzații penale împotriva lui Alec Baldwin și a altor membri ai echipei de filmare”.

Halyna Hutchins a fost ucisă când un pistol de recuzită cu care Baldwin exersa o scenă s-a descărcat. Un glonț a nimerit-o pe Hutchins și a ucis-o. Regizorul Joel Souza a fost și el rănit și a ajuns la spital.

Alec Baldwin, în vârstă de 65 de ani, a declarat mereu că nu a apăsat niciodată pe trăgaci și că muniții reale nu ar fi trebuit aduse niciodată pe platoul de filmare.

Procesul lui Baldwin este programat pentru data de 10 iulie în New Mexico.

(sursa: Mediafax)