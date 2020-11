Băncile Centrale sunt sceptice cu privire la revenirea economiei globale

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, joi, în ședința de Guvern că România are în plus, în luna octombrie, comparativ cu luna ianuarie, un număr de 15.150 de angajați activi, ceea ce confirmă...

Cerul va fi acoperit de nori in toate zonele joase din România, unde izolat se vor semnala si burnite slabe. Vantul va sufla moderat in sudul Banatului, slab pana la moderat pe litoral si mai mult slab in celelalte regi...