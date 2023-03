Bărbat obligat să-i plătească fostei soții peste 200.000 de euro pentru munca din gospodărie

Soțul Ivanei Moral a fost obligat să îi plătească 204.624,86 euro în urma unui acord de divorț record. Judecătoarea a calculat cifra pe baza salariului minim anual pe durata căsătoriei cuplului, relatează Daily Mail.

Cuplul despărțit are două fiice, iar în hotărârea judecătorească se precizează că Ivana și-a petrecut aproape tot timpul îngrijindu-și familia și lucrând ca gospodină în timpul căsătoriei lor.

De asemenea, soțul Ivanei trebuie să îi plătească acesteia o pensie echivalentă cu 444 de lire sterline pe lună, precum și 356 de lire sterline și 533 de lire sterline celor două fiice ale sale, care au acum 20 și 14 ani.

Femeia s-a declarat mulțumită de sentință.

„A fost un caz de abuz. Am fost complet exclusă financiar, fără să rămân cu ceva după ce căsătoria mea s-a încheiat, astfel încât eu și fiicele mele am rămas fără nimic după atâția ani în care am petrecut tot timpul, energia și dragostea mea în familie. Îl susțineam pe soțul meu în munca sa și în familie. Nu mi s-a permis niciodată accesul la afacerile sale financiare, totul era pe numele lui”, a declarat aceasta.

De când s-a căsătorit, Ivana s-a dedicat muncii în casă, ceea ce însemna să aibă grijă de casă și de familie.

În timpul căsătoriei, banii cuplului erau separați, orice câștig al fiecăruia dintre ei era exclusiv al lor, în timp ce bunurile erau împărțite.

La radio Cadena Ser, Ivana a declarat că soțul ei "nu voia ca ea să lucreze" în afara casei, o lăsa să lucreze doar la sălile de sport pe care le deținea, unde ea se ocupa de „relațiile publice”.

Fostul soț poate face apel la decizie.

(sursa: Mediafax)