Pentru ce au votat candidații și susținătorii lor

Candidații USR, AUR și PUSL au declarat că voturile lor au fost antisistem. Unii dintre independenți s-au poziționat în favoarea schimbării, iar partidele de la guvernare și-au votat candidatul comun, subliniind nevoia de stabilitate, prin continuitate. Singurul care nu a acceptat prezența jurnaliștilor la sediul partidului a fost liderul AUR, fiind, astfel, consecvent cu mesajele pe care le-a dat bazinului electoral propriu, poziționându-se atât împotriva sistemului, cât și a presei, pe care o consideră aliata clasei politice pe care declară că luptă să o schimbe, fiind în asentimentul propriilor alegători.

Candidata USR - abandonată de propriul partid, în favoarea lui Nicușor Dan - și-a menținut declarațiile antisistem pe care le-a început de la anularea alegerilor și le-a folosit pe parcursul actualei campanii electorale, mizând pe statutul ei de victimă.

Îmbrăcată în alb - culoarea inocenței, a purității dar și a încrederii în sine, atunci când se interpretează alegerea pentru obiectele vestimentare - Lasconi a votat având convingerea că va ajunge în turul doi.

„Am votat cu gândul şi cu credinţa că nu ne vor mai face planurile cei din sistem, cu gândul şi cu credinţa că românii au în sfârşit ocazia să reseteze sistemul, cu gândul şi cu credinţa că în ţara asta nu vom avea copii care să se culce flămânzi, cu credinţa că nicio femeie care are îndrăzneala să se apere sau să spună răspicat ceva nu va mai fi catalogată drept isterică, cu gândul că oamenii de bună credinţă vor vedea că hoţii şi corupţii vor ajunge la puşcărie şi că vor plăti tot ce au furat din buzunarele românilor. Votez cu credinţa că astăzi se va face dreptate, pentru că am curaj să fac dreptate. Există români care cred că în sfârşit în ţara asta o să se facă dreptate. Am votat cu credinţa că familiilor celor care nu au un răspuns încă, ale celor care au murit la Revoluție li se face dreptate. Îmi doresc ca românii să îmi acorde şansa de a fi pe locul întâi, să le dăm o palmă sistemului, celor care ne spun de fiecare dată cu cine să votăm sau că ar fi mai util să votăm cu nu ştiu cine. Haideţi să votăm corect!”, a spus Lasconi.

Împotriva sistemului s-a poziționat, prin declarații, și candidata PUSL la alegerile prezidenţiale, Lavinia Şandru, care a declarat că a votat „împotriva tuturor celor care au vândut o ţară întreagă”. „Am venit cu gândul şi am votat cu acelaşi gând că votul meu merge pentru România reală, votul meu împotriva abuzurilor de toate felurile care i-au făcut pe părinţii şi bunicii noştri în toţi aceşti 35 de ani să sufere, i-au făcut să trăiască în umilinţă. Am votat împotriva celor care au furat viitorul copiilor noştri, împotriva celor care i-au obligat pe românii noştri din diaspora să îşi lase totul aici şi să plece departe de casă şi de familie”, a declarat Lavinia Şandru. Candidata PULS a precizat că a votat împotriva celor care nu înţeleg că „fermierii României nu trebuie umiliţi şi trebuie sprijiniţi pentru că ei ne dau nouă hrana” şi împotriva celor care „timp de 35 de ani nu au construit autostrăzi, nu au făcut spitale, au tăiat tot ceea ce înseamnă industrie românească, au vândut o ţară întreagă în tot acest timp”.

Tot din tabăra proeuropenilor, fostul ministru al Educației Daniel Funeriu, candidat independent, a declarat că a votat în primul rând pentru orientarea spre Occident. „Am votat pentru o Românie orientată înspre vest. Am votat pentru o Românie în care familiile noastre trăiesc în adevăr, pentru o Românie în care să putem crede cu toţii, pentru o Românie ghidată de busola noastră morală, clar orientată înspre vest”, a declarat Funeriu.

Candidații, salvatori ai poporului

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a declarat că a votat cu realism, prezentându-se drept reprezentantul „celor mulți, cinstiți și tăcuți”. „Am votat pentru mulţi oameni tăcuţi, cinstiţi, muncitori, pe care nu i-a reprezentat nimeni până azi. Am votat pentru speranţă şi pentru un nou început pentru România, o ţară care are oameni capabili şi aici, şi în diaspora, şi în Republica Moldova, capabili să facă din ţara aceasta ceea ce merită. Am votat cu realism, pentru că România trăieşte un moment dificil şi nu ne putem aştepta ca cei care au dus România în groapă începând din 12 mai să o scoată. Şi am votat pentru dreptate şi pentru acel candidat care poate să facă dreptate pentru România”, a declarat Nicuşor Dan.

Tot ca salvator s-a prezentat și George Simion, în tabăra suveranistă. Preşedintele AUR, George Simion, a votat împreună cu fostul candidat Călin Georgescu. Simion a spus ca nu are niciun alt obiectiv decât locul 1 pentru poporul român, în slujba căruia se află.

„Hristos a înviat! Am votat cu Călin Georgescu. Suntem aici cu o singură misiune, revenirea la ordinea constituțională, revenirea la democrație. Nu am niciun alt obiectiv decât locul 1 pentru poporul român, în slujba căruia mă aflu. Suntem aici cu poporul și pentru poporul român. Suntem aici cu o singură dorință, să facem dreptate pentru România”, a declarat candidatul AUR, George Simion.

Călin Georgescu a spus că nu recunoaște actualele alegeri, care reprezintă „o fraudă”, dar a votat.

„Nu sunt aici pentru a recunoaște o fraudă, precum aceste alegeri, dar sunt aici pentru a recunoaște puterea democrației. Sunt aici pentru interesul poporului român, pentru demnitatea lui, pentru noblețea lui. România s-a trezit. A venit vremea să ne luăm țara înapoi. Sus inimile și veți fi liberi. Cu Dumnezeu înainte”, a afirmat Georgescu.

Tot din tabăra suveraniștilor, candidatul independent Cristian Terheș a subliniat importanța votului de ieri pentru viitorul României. „Votul de astăzi şi votul de pe 18 mai vor da o direcţie nouă României, nouă, ori mergem într-o direcţie, ori în alta, pentru că următorul preşedinte al României va conduce destinele României pentru următorii cinci ani. Îmi doresc o Românie care să-şi conserve valorile naţionale şi să-şi promoveze interesul naţional. Am văzut o campanie dusă în ultimele zile în care se insistă asupra aşa-numitului vot util. Un vot util este pentru candidatul în care crezi, altfel este un vot util altora. E important ca fiecare român care iese la vot să se uite la cei 11 candidaţi şi să voteze cu acel candidat în care cred cel mai mult”, a declarat Cristian Terheş.

Coaliția de guvernare și-a votat candidatul

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat că a votat pentru o Românie unită, puternică şi demnă. „Este o zi foarte importantă. Mă bucur că după primele indicii avem, atât în diaspora, cât şi pe teritoriul ţării, o prezenţă masivă, poate o prezenţă record. Acesta este un lucru extraordinar de important pentru legitimitatea acestor alegeri, pentru forţa morală a viitorului preşedinte. Mă bucură că românii ies la vot, sper să o facă pe tot parcursul zilei. Am votat pentru o României unită, pentru o României puternică, pentru o României demnă”, a declarat Crin Antonescu.

Premierul Marcel Ciolacu a spus că a votat pentru continuitate. „Am votat pentru ca România să meargă înainte alături de partenerii din Uniunea Europeană, alături de partenerii din NATO. Am ales astăzi ordinea şi nu haosul şi cred că România trebuie să aibă un preşedinte care are deja o majoritate parlamentară astfel încât să poată să vină cu reformele şi să-şi pună în aplicare programul pentru ţară cu care a candidat. Din câte ştiu, un singur candidat a avut un astfel de program pentru ţară şi am votat din toată inima ca România să meargă înainte în acest moment. Şi mă bucur că avem un număr atât de mare de români care au votat şi în diaspora şi sunt ferm convins că va fi şi mai mare cu românii care votează în România. Au de ales cu adevărat românii aşa cum spuneam de un moment de ordine şi cred că asta aşteptăm cu toţi. Nu cred că ne permitem o criză politică. O criză politică în acest moment ar duce la haos, ar duce la o incapacitate de plată şi cred că nu ne dorim niciunii dintre noi acest lucru”, a declarat Ciolacu.

Și partenerul de guvernare, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a votat pentru a se evita o „aterizare forțată”. „Am votat pentru a nu ne întoarce în trecut, pentru a merge înainte şi pentru a evita o aterizare forţată care pentru România ar însemna cu cel puţin 30, 35 de ani în istorie. Îi rog pe toţi cei care astăzi se mai gândesc dacă să meargă sau să nu meargă la vot să meargă la vot, fiindcă este, pe de o parte, datoria fiecăruia să voteze, dar este mult mai important să decidem noi fiecare, să nu lăsăm pe alţii să decidă în locul nostru”, a declarat Kelemen Hunor.

Tot pro sistem și pentru continuitate a votat și preşedintele interimar Ilie Bolojan. „E o perioadă complicată, iar vremurile liniştite au apus. Preşedintele României va da direcţiile importante ale politicii noastre externe şi ale celei de apărare. De acestea vor depinde siguranţa ţării noastre şi faptul că vom rămâne o ţară de încredere”, a afirmat Bolojan.

Primarul Clujului, fostul premier Emil Boc, a declarat că a votat cu un preşedinte care are o voce echilibrată într-o lume tot mai divizată şi mai radicalizată. „Am votat pentru o Românie demnă, europeană şi echilibrată. Am votat cu un candidat care are capacitatea să reprezinte România demn, echilibrat în Uniunea Europeană, am votat pentru responsabilitate. Astăzi mă bucur să văd că avem o participare bună, peste media obişnuită a românilor la vot. Mă bucur că românii înţeleg importanţa momentului pe care îl avem, pentru că în joc este destinul României pentru foarte mulţi ani de acum înainte. Sunt poate cele mai importante alegeri după 1990 când se stabileşte din nou direcţia ţării, aşa cum prin Revoluţia din 1989 a luat drumul libertăţii şi astăzi suntem la o răscruce de drumuri. Am votat cu un preşedinte care are o voce echilibrată într-o lume tot mai divizată şi mai radicalizată. Avem nevoie de o Românie demnă în Uniunea Europeană, cu o voce echilibrată şi profesionistă”, a spus Boc.

Lideri politici care vor schimbare

Fostul președinte, Traian Băsescu, a declarat că România are nevoie de schimbare. „Este un vot foarte important, pentru că de acest vot depinde schimbarea. România are nevoie de schimbare, iar ziua de astăzi este esențială și nu mai putem continua în formula actuală”, a declarat Traian Băsescu.

Și fostul ministru USR Cătălin Drulă a votat schimbarea, subliniind o caracteristică a celui pe care în mod cert a pus ștampila: „Am dat astăzi un vot matematic, pentru viitorul european al României. E un moment extrem de important astăzi, 4 mai 2025, pentru că pericolul extremismului este mai mare ca niciodată. Din cauza guvernării dezastruoase din ultimii patru ani a partidelor mari care au format o coaliţie care nu a mai lăsat loc în jur, a crescut acest miraj al soluţiilor periculoase, al soluţiilor extremiste. Din păcate, această manipulare i-a convins pe foarte mulţi dintre cetăţenii României, foarte mulţi s-au trezit şi şi-au dat seama că este o manipulare şi de aceea cred că este o prezenţă mare astăzi la vot”, a spus Drulă.

Incidente puține și nesemnificative

Au fost puține incidente și nu foarte grave. În prima parte a zilei, Ministerul de Interne anunţa că de la deschiderea secţiilor de votare au fost primite cinci sesizări privind presupuse nereguli în procesul de votare. Un bărbat a fost amendat după ce a reclamat în mod abuziv că la Constanţa nu a fost lăsat să voteze cu paşaportul. În Dâmboviţa, la Moreni, un bărbat nemulţumit că pe buletinul de vot nu se afla numele candidatului pe care îl susţinea el, a ieşit din cabina de vot, a rupt buletinul de vot şi l-a aruncat pe masa comisiei electorale a secţiei de votare, el fiind cercetat pentru distrugere de înscrisuri.

În judeţul Prahova, la o secţie din oraşul Buşteni, unde au loc şi alegeri locale parţiale, poliţiştii fac verificări în condiţiile în care exista suspiciunea că o persoană şi-a fotografiat buletinul de vot, însă fapta nu s-a confirmat În judeţul Ilfov, se fac verificări pentru continuarea propagandei electorale, iar în Mehedinţi o persoană a sesizat la Poliţie că în apropierea unei secţii de votare este postat un afiş al unui candidat, în acest caz poliţiştii constatând că sesizarea nu se confirmă.

Până la ora 12.00, de la începerea votării, echipajele SMURD și ale serviciilor județene de ambulanță au gestionat 8 cazuri medicale. Cele 8 persoane, doi membri de comisie electorală și 6 alegători, au fost evaluate medical la fața locului, dar pentru 4 a fost nevoie de transport la spital.

La secțiile de votare din diaspora nu au fost cozi, deși multe postări de pe rețelele de socializare arătau că se stă la cozi interminabile. S-a descoperit că au fost folosite imagini de la cozile din alte zone, inclusiv de la Vatican, pentru a crea impresia că prezența la urne este mult mai mare decât în realitate.

La o secție de votare din Italia a fost dată afară, prin decizie definitivă a Biroului Electoral Central, reprezentanta unui partid care a postat pe TikTok un îndemn la vot, chiar din secția de votare, pentru alt candidat.

Mai grav a fost atacul cibernetic asupra unor site-uri importante: site-ul Guvernului, al MAI și MAE sau al CCR, dar și site-urile unor candidați și ale unor posturi TV, inclusiv Antena3 CNN. Adresele depistate de anchetatori sunt mai ales din Asia. ANCOM, SRI și alte instituții au deschis imediat o investigație, pentru a depista atacatorii.

