Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Un bebeluș s-a născut sub dărâmături, în Siria. Mama a murit, protejându-și copilul cu propriul trup. Un bebeluș s-a născut sub dărâmături, în Siria. Mama a murit, protejându-și copilul cu propriul trup.

Un bebeluș s-a născut sub dărâmături, în Siria. Mama a murit, protejându-și copilul cu propriul trup.

Un bebeluș s-a născut sub dărâmături, după cutremurele din Siria, însă mama lui a murit. Femeia însărcinată a fost prinsă sub o clădire prăbușită în Alep și și-a născut fiul sub dărâmături.