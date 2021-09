Bilanț tragicomic: Americanii au tocat zilnic 300 de milioane de dolari, ca să-i readucă la putere pe talibani

„Atunci când te simți inutil, gândește-te că a fost nevoie de 20 de ani, trilioane de dolari și patru președinți americani pentru a-i înlocui pe talibani cu talibani!”, sună o glumă amară, care a explodat pe rețelele de socializare. Într-adevăr, în 2001, americanilor nu le-a luat mai mult de două luni pentru a-i debarca pe talibani de la putere în Afganistan, într-o acțiune considerată, la vremea respectivă, un succes răsunător contra unui guvern care îi acordase sprijin lui Osama bin Laden, creierul atentatelor comise pe teritoriul Statelor Unite. Douăzeci de ani mai târziu, americanii s-au retras din cel mai lung și costisitor război din istoria lor, fără să-și poată proclama victoria, în uralele și salvele de pușcă ale talibanilor reîntorși la putere. În schimb, contribuabilii americani află acum, chiar de la Casa Albă, că toată această desfășurare impresionantă de forțe i-a costat, zilnic, timp de 20 de ani, 300 de milioane de dolari.

Ultimul avion încărcat cu americani a decolat la începutul acestei săptămâni de pe aeroportul internațional din Kabul, punând capăt unui război care a durat 19 ani și 47 de săptămâni, încheiat printr-o evacuare haotică și plină de incidente a cetățenilor occidentali și a afganilor aflați de-a lungul timpului pe statele de plată ale administrațiilor de la Washington. În cele două decenii de conflict, peste 800.000 de militari americani s-au perindat pe teritoriul afgan și, potrivit președintelui Joe Biden, contribuabilii americani au scos zilnic din buzunare 300 de milioane de dolari. „The New York Post” prezintă un bilanț al celui mai lung război din istoria SUA.

Baie de sânge

Numărul militarilor americani uciși în acest conflict este de aproximativ 2.400, iar alți peste 20.000 au fost răniți, susține Pentagonul, citat de publicația americană. Concomitent, un număr de circa 1.145 de membri ai trupelor aliate și-au pierdut viața în acțiuni de luptă. În cei 20 de ani de război au murit cel puțin 66.000 de soldați afgani și peste 48.000 de civili, a afirmat, la rândul său, Biroul Inspectorului General Special pentru Reconstrucția Afganistanului (SIGAR), autoritate guvernamentală americană de supraveghere. De asemenea, circa 75.000 de afgani au fost răniți. Numai săptămâna trecută, amintește „The New York Post”, 13 militari americani și peste 170 de afgani au fost uciși într-un atentat comis de rețeaua teroristă Stat Islamic în zona aeroportului din Kabul. Între 2001 și aprilie, anul acesta, 77 de jurnaliști și 144 de voluntari în scopuri caritabile au fost uciși în Afganistan, susține, pe de altă parte, Institutul pentru Relații Publice și Afaceri Internaționale al Universității Brown.

Costuri imense

Contribuabilii americani au cheltuit 2,313 trilioane de dolari pe întreaga durată a conflictului afgan, arată Institutul Watson al Universității Brown sau, altfel spus, după cum s-a exprimat, marți, chiar președintele Joe Biden, ei au plătit 300 de milioane de dolari, în fiecare zi. Aproximativ 837 de miliarde de dolari au fost cheltuite numai pe acțiuni de luptă, precizează un raport din luna august al SIGAR, citând cifre oferite de Departamentul american al Apărării. Alte circa 145 de miliarde de dolari au fost alocate pentru reconstrucția forțelor afgane de securitate, a instituțiilor guvernamentale și a economiei, susține SIGAR. Începând din 2018, SUA au cheltuit 7,8 miliarde de dolari pe clădiri și vehicule din Afganistan. Două miliarde din această sumă au fost tocate însă inutil, deoarece clădirile și vehiculele respective fie au intrat în paragină, fără a mai fi reparate, fie nu au mai fost folosite conform utilizării stabilite inițial, mai arată SIGAR.

Echipamente abandonate

Deși valoarea exactă a armamentului și echipamentelor militare lăsate în urmă de US Army după retragerea de pe teritoriul afgan nu se cunoaște încă, este foarte probabil ca aceasta să se ridice la zeci de milioane de dolari, apreciază „The New York Post”. Șeful Comandamentului Central al SUA, generalul Kenneth F. McKenzie, a prezentat, cu trei zile în urmă, o listă a echipamentelor militare abandonate de americani pe aeroportul din Kabul. Un sistem de apărare antirachetă C-RAM, care a oprit, luni, cinci tiruri de rachete ale grupării Stat Islamic împotriva aeroportului, a fost lăsat în urmă de armata americană. De asemenea, au fost abandonate 70 de vehicule blindate MRAP rezistente la mine - la un cost de un milion de dolari bucata -, 27 de autovehicule uşoare Humvee, precum și 73 de aparate de zbor, între care și elicoptere de luptă. Deși armata americană susține că a făcut inutilizabile aparatele de zbor, vehiculele blindate şi sistemul de apărare antirachetă, toate aceste echipamente militare reprezintă pierderi ale US Army. Până la retragerea americană, talibanii capturaseră deja elicoptere Blackhawk estimate la șase milioane de dolari, în timpul ofensivei-fulger declanșate la jumătatea lunii.

Șeful diplomației americane, Antony Blinken, susține că un număr de până la 200 de cetățeni americani nu au reușit să părăsească Afganistanul la bordul ultimelor avioane care au decolat din Kabul.