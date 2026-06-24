Bill Gates recunoaște relații extraconjugale cu o doctoriță de la Harvard și o cercetătoare din domeniul nuclear din Rusia. Dezvăluiri explozive din audierea despre Epstein

Mărturisiri șocante ale lui Bill Gates în fața Congresului: amante, acuzații de șantaj și legătura controversată cu Jeffrey Epstein

Bill Gates a făcut o serie de mărturisiri surprinzătoare în timpul unei audieri în fața Congresului Statelor Unite, în cadrul investigațiilor privind relația sa cu controversatul finanțator Jeffrey Epstein. Potrivit transcriptului făcut public recent, cofondatorul Microsoft a recunoscut existența unor relații extraconjugale cu mai multe femei, inclusiv cu o antreprenoare din domeniul medical formată la Harvard și cu o cercetătoare rusă specializată în energie nucleară.

Audierea a avut loc pe 10 iunie și a fost organizată de Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților. Scopul principal al investigației a fost clarificarea naturii relației dintre Gates și Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și înregistrat oficial ca infractor sexual înainte de moartea sa, survenită în 2019, potrivit Daily Mail.

Două femei identificate pentru prima dată public

În cadrul audierii, Bill Gates a confirmat că a avut o relație cu Alice Jacobs Nesselrodt, antreprenoare medicală și absolventă cu doctorat a Harvard Medical School. De asemenea, el a admis că a avut o relație și cu Karima Nigmatulina, cercetătoare rusă în domeniul energiei nucleare.

Potrivit declarațiilor sale, fosta sa soție, Melinda Gates, a aflat despre aceste relații cu mai mulți ani înainte de divorțul lor din 2021. Gates a afirmat că una dintre confesiuni a avut loc înainte de 2010, iar alte detalii despre relațiile sale au fost discutate cu Melinda în 2013.

El a recunoscut că acea conversație a fost „foarte dureroasă” pentru soția sa, însă la acel moment cei doi nu au discutat despre posibilitatea unei despărțiri.

Legătura dintre Karima Nigmatulina și compania TerraPower

Bill Gates a explicat că a cunoscut-o pe Karima Nigmatulina prin activitatea acesteia în domeniul modelării bolilor și al cercetării nucleare. La acea vreme, cercetătoarea lucra pentru TerraPower, companie în care miliardarul american este unul dintre investitorii importanți.

În timpul audierii, Gates a confirmat că una dintre întâlnirile intime cu Nigmatulina a avut loc la Londra. El a precizat că această relație apare menționată și în corespondența electronică asociată lui Jeffrey Epstein, inclusă în documentele făcute publice de Departamentul de Justiție.

Rolul lui Alice Jacobs și conexiunile cu Jeffrey Epstein

Unul dintre cele mai sensibile momente ale audierii a vizat relația lui Gates cu Alice Jacobs. Membrii comisiei au susținut că aceasta ar fi intrat în contact cu Jeffrey Epstein încă din octombrie 2009.

Ulterior, Jacobs l-ar fi prezentat pe Epstein lui Boris Nikolic, fost consilier științific al Fundației Gates și persoană considerată de anchetatori o verigă importantă între miliardar și finanțatorul controversat.

În timpul interogatoriului, lui Gates i-a fost prezentat un proiect de email pe care Epstein și l-ar fi trimis lui însuși în 2013. În document apărea o referire la Alice Jacobs și la necesitatea ca anumite informații să rămână confidențiale între Nikolic și Gates.

Întrebat despre semnificația mesajului, fondatorul Microsoft a declarat că nu știe la ce se referea exact corespondența. Totuși, el a admis că existența relației sale extraconjugale cu Jacobs ar putea explica de ce subiectul era considerat unul sensibil.

Suspiciuni de șantaj și cazul Mila Antonova

Audierea a readus în atenție și numele Milei Antonova, jucătoare de bridge din Rusia, cu care Gates a recunoscut că a avut o relație.

În ultimii ani au apărut informații potrivit cărora Jeffrey Epstein ar fi încercat să profite de această relație pentru a exercita presiuni asupra fondatorului Microsoft. Potrivit unor emailuri dezvăluite anterior de presa americană, Epstein ar fi solicitat rambursarea unor cheltuieli pe care susținea că le-a suportat în beneficiul Antonovei.

Anchetatorii au sugerat că refuzul de a plăti ar fi putut conduce la dezvăluirea relației dintre cei doi. Gates a respins însă ideea că ar fi fost șantajat.

„Nu am fost șantajat, însă, privind retrospectiv aceste emailuri, pare că domnul Epstein lua în calcul o astfel de direcție”, a declarat el.

De asemenea, Gates a precizat că, după ce a întrerupt relațiile cu Epstein în 2014, a transmis echipei sale că nu intenționează să efectueze nicio plată solicitată de acesta.

Întrebări despre viața intimă și acuzații bizare

Una dintre cele mai stânjenitoare secvențe ale audierii a fost legată de o serie de afirmații atribuite lui Jeffrey Epstein într-un email controversat.

Documentul sugera că Gates ar fi cerut ștergerea unor mesaje referitoare la o posibilă boală cu transmitere sexuală și la solicitarea unor antibiotice care să îi fie administrate discret fostei sale soții.

Confruntat cu aceste acuzații, Bill Gates a negat categoric toate afirmațiile.

„Nu am avut niciodată o boală cu transmitere sexuală. Nu i-am descris niciodată organul meu sexual lui Boris Nikolic și nu am administrat nimănui medicamente pe ascuns”, a declarat acesta în fața comisiei.

El a adăugat că este posibil să fi exprimat la un moment dat anumite îngrijorări legate de sănătatea sa, însă a insistat că nu a fost diagnosticat cu o astfel de afecțiune.

Umbra lui Epstein continuă să-l urmărească pe Bill Gates

Deși Bill Gates și-a cerut în repetate rânduri scuze pentru relația sa cu Jeffrey Epstein și a declarat că regretă profund faptul că l-a cunoscut, controversa continuă să afecteze imaginea miliardarului.

Relația cu Epstein a fost considerată de numeroși observatori unul dintre factorii care au contribuit la deteriorarea mariajului său cu Melinda Gates, încheiat oficial în 2021, după 27 de ani de căsnicie.

Publicarea transcriptului audierii readuce în atenția publicului o perioadă controversată din viața fondatorului Microsoft și oferă noi detalii despre conexiunile, relațiile personale și deciziile care au stat în centrul unuia dintre cele mai mediatizate scandaluri din ultimii ani.