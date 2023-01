"Blonda lui Putin", ținta ironiilor pe rețelele sociale după mesajul de Anul Nou al liderului de la Kremlin

Aceasta a fost supranumită "Natașa, blonda lui Putin" și a fost luată în matjocură după mesajul de Anul Nou transmis de liderul de la Kremlin, transmite Antena 3CNN.

"Așa cum era de așteptat: în mesajul de Anul Nou al lui Putin nu sunt prezenți soldați adevărați, ci figuranți (adică persoane selectate din Biroul de Protecție a președintelui). Blonda poate fi văzută și în mesajele de Paște ale lui Putin. El e la fel de fals ca valoarea rublei", a scris Jason Jay Smart, coresondent special al Kyiv Independent pe Twitter.

"Natașa, e timpul să fii pescar", a continuat acesta.

Putin’s New Year’s Eve address features “Russian soldiers” (aka people from his security detail assigned to act like soldiers).



Here’s pictures of the many versatile roles that Natasha has played when Putin needs to be with “normal citizens.”



“Natasha! Time to be a fisherman!” pic.twitter.com/BIAJdpjqYb