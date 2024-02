Rușii au bombardat blocurile civililor din Kramatorsk. Mai multe persoane au murit

Rusia a vizat Kramatorsk în jurul orei 20.00 cu trei rachete, lovind zona industrială și zonele rezidențiale, a informat guvernatorul Vadym Filashkin, potrivit kyivindependent.com.

Proiectilul care a lovit zona rezidențială a distrus cel puțin 23 de locuințe. Filashkin a spus că trei persoane au fost prinse sub dărâmăturile uneia dintre casele distruse.

El a raportat ulterior că o femeie în vârstă de 40 de ani a fost găsită moartă, în timp ce alte două persoane au rămas prinse sub dărâmături.

Salvatorii au recuperat și cadavrul unei alte persoane de sub dărâmăturile unei clădiri avariate.

„Încă un mort în Kramatorsk. Salvatorii au recuperat cadavrul unui tânăr de 23 de ani de sub dărâmăturile unei case”, a scris pe Telegram Filashkin.

Crews in Kramatorsk world to recover the body of a 23 year old man following a Russian strike. Ot is currently unknown if there are more victims pic.twitter.com/aG2KnqBxN8