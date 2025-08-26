Veste foarte tristă despre Bruce Willis. Soția sa spune: „Creierul lui Bruce cedează, dar îl simțim încă alături de noi”

Bruce Willis, celebrul actor în vârstă de 70 de ani, se confruntă cu un declin tot mai accentuat al capacităților cognitive, după ce în 2023 familia a anunțat public diagnosticul de demență frontotemporală (FTD).

Emma Heming Willis, a explicat că, deși actorul „este încă foarte mobil și într-o formă fizică bună”, afecțiunea îi afectează grav creierul și capacitatea de a folosi limbajul.

„Este doar creierul lui care cedează. Limbajul se pierde, dar am învățat să ne adaptăm și să comunicăm altfel cu el”, a spus Heming Willis, care va publica pe 9 septembrie volumul „The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”, inspirat de experiența personală a familiei.

Emma Heming Willis, mamă a două fiice împreună cu actorul, a povestit că, în primele luni după diagnostic, s-a simțit copleșită de responsabilitatea de a-l îngriji și a ales să izoleze familia pentru a-i oferi lui Willis un mediu mai confortabil.

Ulterior, această experiență a determinat-o să devină o voce publică pentru drepturile și sprijinul îngrijitorilor.

Chiar dacă momentele de conexiune sunt tot mai rare, familia încă se bucură de gesturile care amintesc de personalitatea actorului.

„Încă vedem scânteia din ochii lui sau îi auzim râsul puternic. Sunt clipe pentru care sunt recunoscătoare”, a spus Heming Willis.

(sursa: Mediafax)