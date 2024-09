Burduja: Am încredere că până în ianuarie vom defini schema pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili

"Eu am încredere că până la nivelul lunii ianuarie noi vom defini această schemă pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili. Criteriile (vor fi stabilite) în parteneriat cu Ministerul Muncii, cu INS (institutul Naţional de Statistică n.r), Comisia de Prognoză, Ministerul Finanţelor, ANAF (Agenţia Naţională de Administrae Fiscală n.r) şi toţi ceilalţi implicaţi", a spus Burduja.



Totodată, ministrul a recomandat să se mai aştepte cu încheierea unor noi contracte de furnizare a energiei electrice, şi cetăţenii să fie prudenţi şi să aleagă cea mai bună ofertă pe parcursul timpului.



"Aşadar, aş recomanda să mai aştepte, să fie prudenţi, să aibă încredere în faptul că este o piaţă totuşi competitivă -un furnizor se poate schimba foarte repede, foarte uşor - şi să aleagă cea mai bună ofertă pe parcursul timpului. Nimeni n-are un glob de cristal să vadă ce se va întâmpla anul viitor cu piaţa energiei. Noi ne dorim ca pe măsură ce punem în funcţiune noi capacităţi, dacă va fi şi un an cu hidraulicitate mai bună, cum a fost anul trecut, când România a fost net exportator şi ştiţi bine, după mulţi ani...este foarte posibil ca preţurile să şi scadă. Nu putem să dăm în momentul acesta o exprimare decât eventual pe acel prag minim, şi am mai spus lucrul acesta, 0,68 lei kilowatt/oră. Doar scăzând taxele şi tarifele, vedem că preţul energiei active ar fi undeva până în 200 lei megawatt/oră, ceea ce este complicat de susţinut. Dar, încă o dată, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Acesta este angajamentul meu şi al Guvernului: toţi cei care au o problemă reală în a-şi plăti facturile la finalul fiecărei luni vor beneficia de sprijin. Dacă nu au o problemă reală şi au venituri foarte mari şi au un consum mic, probabil că n-ar trebui să beneficieze de acest sprijin", a afirmat ministrul.



În privinţa ofertelor furnizorilor, Burduja a spus că "fiecare are un portofoliu de clienţi, o strategie de marketing" şi că "e o piaţă liberă, să facă ce-şi doresc", iar "la nivelul lunii ianuarie vom şti mult mai bine cum va arăta piaţa energiei".



Ministrul Energiei a reiterat că preţul energiei electrice şi preţul gazelor nu se schimbă până la 1 aprilie 2025, iar facturile mai mari ar putea fi determinate de creşterea consumului.



"Preţurile rămân plafonate pe kilowatt/oră. Sunt aceleaşi plafoane şi furnizorii au mers sub aceste plafoane. Deci, până la 1 aprilie, preţul energiei electrice şi preţul gazelor nu se schimbă, rămân la fel. Ce poate să crească, este consumul fiecăruia dintre noi, aşa cum s-a întâmplat în lunile de vară. Sunt gospodării unde consumul a crescut. Dacă înainte, într-o lună normală, poate era de sub 100 de kilowaţi/oră şi plăteau până în 0,68 lei kilowatt/oră, deci undeva la 42-45 lei factura la curent, dacă a fost foarte cald, dacă au avut un consum mare, dacă s-au întors copiii din Diaspora şi au stat acasă şi aşa mai departe, este posibil să fi avut un consum de peste 300 de kilowaţi/oră şi să treacă la un alt plafon, de 1,3 lei kilowatt-oră, deci aproape de două ori", a explicat Sebastian Burduja.



El a precizat, făcând referire la ştirile care arătau că au crescut facturile la curent, că preţurile şi plafoanele au rămas la fel de când este ministru, şi chiar dinaintea mandatului său şi vor rămâne neschimbate până la 1 aprilie 2025.



În ceea ce priveşte plăţile pentru furnizorii de energie în vederea compensării facturilor la curent, Burduja a subliniat că în urmă cu o lună şi jumătate, Ministerul Energiei era "la zi" cu sumele plătite, "din Fondul de tranziţie, din Fondul de solidaritate", o situaţie similară fiind şi la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

AGERPRES