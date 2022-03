Bursele din toată lumea reacționează la negocierile de pace ruso-ucrainene

După ce Ministerul rus al Apărării a transmis că acțiunile militare vor fi diminuate în zona Kievului și Cernihovului, bursele au început să-și revină. Investitorii din regiune rămân concentraţi asupra războiului dintre Kiev şi Moscova. Declarațiile celor două părți sunt cele mai optimiste de până acum.

Indicii FTSE 100, CAC 40 şi DAX 30 au crescut cu 1,3%, 3,2%, 3,5%. La Milano, FTSE-MIB afişa un avans de 3,1%. Stoxx 600 era pe plus cu 2,1%, iar BET se aprecia la București cu 2,8%.

În timp ce pieţele de obligaţiuni sunt extrem de febrile, iar acţiunile din toată lumea continuă să înregistreze creşteri, în popfida întrebărilor legate de conflictul ruso-ucrainean, pare să fie în joc o abordare de tip TINA (there is no alternative/nu există nicio alternativă), sugerează James Athey, senior investment manager al companiei de investiţii Abrdn.

„Factorul psihologic nu poate fi subestimat. De cel puţin un deceniu, investitorii au fost recompensaţi când au cumpărat de fiecare dacă pe fondul scăderilor, iar răspunsul pavlovian este dificil de combătut din nou”, adaugă Athey.

În Statele Unite, Dow Jones, S&P 500 şi Nasdaq creşteau cu 0,7% până la 0,9% în premarket, cu o oră înaintea şedinţei propriu-zise de pe Wall Street.