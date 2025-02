Kamala Harris se gândește la viitor. Semnează un contract cu Creative Artists Agency

Agenția a anunțat că va colabora îndeaproape cu Harris pentru a-i extinde platforma publică, în sprijinul cauzelor pe care le-a promovat în cariera sa politică. Harris se alătură astfel unei liste de personalități politice reprezentate de CAA, printre care senatorul Joe Manchin și secretarul de stat Antony Blinken.

Harris a publicat anterior două cărți: The Truths We Hold: An American Journey (2019) și Smart on Crime (2009). Nu a fost anunțat încă un nou proiect editorial, însă un astfel de demers ar putea face parte din planurile sale de viitor.

Anunțul vine înaintea ceremoniei NAACP Image Awards, care va avea loc sâmbătă, unde Harris urmează să primească Premiul Președintelui. În paralel, se speculează asupra unei posibile candidaturi a ei la funcția de guvernator al Californiei în 2026, după terminarea mandatului lui Gavin Newsom.

(sursa: Mediafax)