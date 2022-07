Căderea unui importante rețele de telecomunicații canadiene a afectat bănci, companii și consumatori

Conform Reuters, aproape toate aspectele vieții au fost perturbate. Canadienii care lucrează de obicei de acasă s-au înghesuit în cafenelele și bibliotecile publice care încă mai ofereau acces la internet. Air Canada, cea mai mare companie aeriană din țară, a declarat că centrul său de apeluri a fost afectat. Sistemele de plată fără numerar ale comercianților cu amănuntul au căzut, în timp ce băncile au raportat probleme cu serviciile ATM.

Întreruperea, care a început în jurul orei 4:30 a.m. ET (0830 GMT), a sporit îngrijorările legate de concurența din industrie și a atras noi critici din partea clienților cu privire la lipsa de acces la alți furnizori.

"Astăzi v-am dezamăgit. Lucrăm pentru a remedia situația cât mai repede posibil", a declarat Rogers într-un comunicat. "Echipele noastre tehnice lucrează pentru a ne restabili serviciile alături de partenerii noștri tehnologici globali și fac progrese."

Rogers nu a precizat când ar putea fi restabilit serviciul.

Cu aproximativ 10 milioane de abonați la serviciile wireless și 2,25 milioane de abonați la internet, Rogers este principalul furnizor din Ontario. Împreună cu BCE Inc și Telus Corp, Rogers controlează 90% din cota de piață din Canada.

Downdetector, care urmărește întreruperile prin colectarea rapoartelor de stare din mai multe surse, a arătat rapoarte de întreruperi începând cu ora 4:30 a.m. ET, ajungând la peste 20.000 de utilizatori la ora 7 a.m. ET (1100 GMT). Rapoartele au scăzut la aproximativ 7.700 până la ora 14:30 ET (1830 GMT).

Instituții financiare și bănci canadiene, inclusiv Toronto-Dominion Bank și Bank Of Montreal, au declarat că întreruperea a perturbat serviciile sale. Royal Bank of Canada a precizat că serviciile sale de bancomat și de online banking au fost afectate.

Întreruperea a îngreunat, de asemenea, rezervările de transport și de zboruri, în plin sezon estival de călătorii.

Un purtător de cuvânt al aeroportului internațional din Vancouver, unul dintre cele mai aglomerate din Canada, a declarat că, din cauza pierderii accesului la internet, călătorii nu au putut plăti parcarea, nu au putut folosi bancomatele din terminal și nici nu au putut cumpăra produse de la comercianții cu amănuntul din aeroport.

Air Canada nu a precizat cum a fost afectat centrul său de contact, dar a spus că lucrează de urgență pentru a rezolva problema. Companiile aeriene din Canada, la fel ca cele din Europa și Statele Unite, s-au confruntat cu un volum mare de apeluri din cauza anulărilor și întârzierilor de zbor din cauza lipsei de personal pentru pandemie.

În aprilie 2021, clienții Rogers au raportat întreruperi ale serviciilor de voce și date timp de mai multe ore înainte ca societatea să reușească să restabilească operațiunile.

Rogers a pus întreruperea din aprilie pe seama unei defecțiuni legate de o actualizare a software-ului Ericsson. Un purtător de cuvânt al Ericsson, care furnizează tehnologia cloud pentru rețeaua 5G a Rogers, a refuzat să comenteze vineri și a trimis toate întrebările către Rogers.

Unele agenții guvernamentale au fost nevoite să își anuleze serviciile după ce au rămas fără acces la internet, inclusiv birourile de pașapoarte din Canada și autoritatea de reglementare în domeniul telecomunicațiilor. Agenția canadiană de venituri, organismul de colectare a taxelor din țară, a pierdut serviciul telefonic.

(sursa: Mediafax)