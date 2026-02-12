x close
Camera Reprezentanților îi dă peste nas lui Trump. Vot pentru eliminarea tarifelor vamale impuse Canadei

de Redacția Jurnalul    |    12 Feb 2026   •   10:15
Sursa foto: Hepta/Congresmenii au ignorat amenințările lui Trump

Parlamentarii republicani din Camera Reprezentanților din SUA s-au opus lui Donald Trump miercuri și au votat pentru abrogarea tarifelor vamale impuse Canadei, în ciuda amenințărilor președintelui republican în timpul votului.

Textul trebuie acum aprobat de Senat. Dar chiar dacă va fi adoptat, cu siguranță va fi respins de președintele american, care a făcut din tarife vamale piatra de temelie a politicii sale economice, iar rezoluția are, prin urmare, o semnificație în primul rând simbolică, potrivit Le Figaro.

În timpul alegerilor, Donald Trump a avertizat pe platforma sa Truth Social că oficialii aleși care votează împotriva tarifelor sale „vor suferi consecințele în perioada alegerilor, inclusiv la alegerile primare”.

La începutul lunii februarie, liderul de la Casa Albă a avertizat Canada că va impune tarife „foarte substanțiale” dacă va ajunge la un acord economic cu China.

(sursa: Mediafax)

