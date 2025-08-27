Campania „Locuri de muncă în Rusia” alarmează autoritățile sud-africane

Autoritățile investighează un videoclip realizat de influencerița Cyan Boujee, pe numele real Honour Zuma, care a atras atenția prin prezentarea unui așa-zis „start programme” destinat tinerelor la început de carieră. Clipul, filmat în Tatarstan, una dintre republicile Federației Ruse, arăta condițiile de cazare și vorbea despre oportunități de instruire și învățarea limbii ruse.

Boujee, care are 1,7 milioane de urmăritori pe TikTok, a afirmat că tinerele între 18 și 22 de ani ar putea obține slujbe și formare profesională. Nu este însă clar în ce domenii ar urma să lucreze acestea. Criticile apărute în spațiul public nu au primit un răspuns direct din partea influenceriței, care s-a rezumat recent la un mesaj pe Instagram: „Legs stretched, champagne poured, drama ignored” (picioare întinse, șampanie turnată, dramă ignorată).

Nu la șampanie, ci la fabrica de armament

În realitate, au apărut suspiciuni că unele dintre persoanele recrutate au ajuns să lucreze într-o fabrică de armament, inclusiv în producția de drone folosite de Rusia în războiul din Ucraina. Principalul recrutor ar fi o zonă economică specială din regiune, unde se produc aceste arme.

Un raport al organizației Global Initiative Against Transnational Organized Crime, publicat în mai, arată că participanții la acest „start programme” au fost ademeniți „sub false pretexte privind natura muncii, condițiile de lucru și oportunitățile educaționale”. În realitate, „cei mai mulți lucrează direct la producția de drone, iar alții ca personal auxiliar – curățenie sau catering”.

Clayson Monyela, șeful diplomației publice sud-africane, a declarat că guvernul este „extrem de îngrijorat” de fenomenul influencerilor folosiți pentru a promova locuri de muncă în străinătate. Pe platforma X, el a avertizat tinerele să fie prudente: „Nu cădeți în capcana ofertelor neverificate de joburi externe. Dacă ceva pare prea frumos ca să fie adevărat, cereți o a doua opinie.”

Într-o țară unde șomajul în rândul tinerilor depășește 40%, astfel de promisiuni devin ademenitoare, însă autoritățile subliniază riscurile uriașe ascunse în spatele lor.