Caniculă în vestul Europei

În sud-vestul Franţei, mobilizarea pompierilor a continuat pentru aducerea sub control a incendiilor, cu precădere în Gironde unde aproape 10.000 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări începând de marţi, în contextul unei canicule generalizate în cursul căreia temperaturile ar putea ajunge local la 40 de grade Celsius, potrivit Météo-France, care a plasat 38 de departamente sub cod portocaliu.



În bazinul turistic Arcachon, la marginea Oceanului Atlantic, eforturile pompierilor au făcut posibilă încetinirea extinderii incendiului. "În această seară ne aflăm la 3.200 de hectare arse faţă de 3.150 de dimineaţă la La Teste-de-Buch; perimetrul este aproape constant, însă incendiul nu este adus sub control în totalitate", a declarat presei, sâmbătă seară, subprefectul de Arcachon.



Spre interiorul ţării, incendiul continuă să se extindă în două regiuni mici, cu "peste 7.000 de hectare" mistuite de flăcări, potrivit autorităţilor.



În total, aceste incendii, pentru care au fost mobilizaţi peste o mie de pompieri, au condus începând de marţi la evacuarea a peste 14.000 de persoane.



Acalmie în Peninsula Iberică



Portugalia cunoaşte o relativă acalmie, un singur incendiu major fiind încă activ, sâmbătă, în nordul ţării.



Acest incendiu părea să piardă din intensitate la începutul după-amiezii, au relatat jurnalişti AFP aflaţi la faţa locului. Dealul împădurit din care ieşea fumul alb era inaccesibil pompierilor, însă acţiunea unui elicopter pentru stingerea incendiilor a reuşit în această etapă să limiteze extinderea flăcărilor.



Cu o zi înainte, un avion pentru stingerea incendiilor mobilizat în lupta cu un incendiu de pădure în regiunea Guarda (nord) s-a prăbuşit, iar pilotul a decedat.



Potrivit unui raport al Protecţiei Civile portugheze, incendiile din ultima săptămână au provocat doi morţi şi aproximativ 60 de răniţi. Potrivit estimărilor instituţiei, aceste incendii au mistuit între 12.000 şi 15.000 de hectare de pădure şi tufăriş de la debutul caniculei.



În Spania, zeci de incendii continuau să facă ravagii din nordul până în sudul ţării. În regiunea Extremadura, învecinată cu Portugalia, o porţiune a autostrăzii A5, care leagă Madridul de graniţa portugheză, ar putea fi redeschisă traficului după ce a fost închisă mai bine de douăsprezece ore din cauza unui incendiu.



În extremitatea sudică, în Andaluzia, un incendiu izbucnit în apropiere de Malaga a condus la evacuarea preventivă a peste 3.000 de persoane, potrivit serviciilor de urgenţă andaluze.



În Grecia, pompierii au continuat să lupte cu un incendiu izbucnit vineri dimineaţă. Şapte sate dintr-o zonă rurală a prefecturii Rethymno, pe insula Creta, au fost evacuate preventiv.



Agenţia de Meteorologie din Spania a menţinut sâmbătă în întreaga ţară diferite niveluri de alertă de temperaturi ridicate, cu valori de peste 40 de grade Celsius în multe zone şi local de până la 44 de grade Celsius.



În Portugalia, doar regiunea sudică Algarve nu era vizată sâmbătă de alerta de caniculă.



Cod roşu în Regatul Unit



Mai la nord în Europa, în Marea Britanie, agenţia naţională de meteorologie a emis prima alertă "roşie" pentru căldură extremă, avertizând asupra unui "risc la adresa vieţii".



Met Office a anunţat că în sudul Angliei temperaturile ar putea depăşi luni sau marţi 40 de grade Celsius.



În alte regiuni ale lumii, temperaturile extreme au provocat şi incendii de pădure, în special în nordul Marocului, unde jumătate din cele aproximativ 4.660 de hectare afectate de dezastre au fost distruse total în provincia Larache, unde este localizat cel mai important focar şi unde a murit o persoană.



Vestul Canadei este de asemenea afectat, un incendiu făcând ravagii de joi în regiunea Lytton, la nord-est de Vancouver, deja devastată anul trecut de un val istoric de caniculă şi de focare devastatoare.



Incendiul a mistuit 1.500 de hectare de pădure şi tufăriş, distrugând mai multe gospodării şi provocând evacuări.



Acest val de căldură este al doilea din Europa în doar o lună. Înmulţirea acestor fenomene este o consecinţă directă a încălzirii globale, conform oamenilor de ştiinţă, emisiile de gaze cu efect de seră amplificând intensitatea, durata şi frecvenţa lor.