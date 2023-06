Carnagiu cu 15 morți în Canada, după ce un camion a lovit un autobuz

Accidentul a avut loc la intersecția a două drumuri principale, în apropiere de orașul Carberry din sud-vestul provinciei Manitoba. Pasagerii autobuzului se îndreptau spre un cazinou din Carberry, a relatat CBC News, citând un purtător de cuvânt al cazinoului.

Cel puțin 15 persoane au fost confirmate ca decedate, a declarat un comisar de la Poliția din Manitoba.

Autobuzul transporta aproximativ 25 de persoane, majoritatea în vârstă, a spus el.

Alte zece persoane au fost duse la spital. Poliția a declarat că șoferii ambelor vehicule sunt în viață.

Premierul Justin Trudeau a trimis „condoleanțe celor care au pierdut astăzi persoane dragi”. „Nu-mi pot imagina durerea pe care o simt cei afectați", a spus el.

