Casa Albă își deschide cont de TikTok. Trump vrea 170 de milioane de utilizatori americani

Președintele Donald Trump a dezvăluit marți seara noul cont, @whitehouse. Prima sa postare conținea următoarele fraze: „Eu sunt vocea voastră” și „America, ne-am întors!”, înainte de a saluta spectatorii cu un informal „Ce mai faceți, TikTok?”.

Trump a recunoscut adesea că TikTok l-a ajutat să-și asigure votul tinerilor în alegerile din 2024 împotriva democratei Kamala Harris. Contul său personal de campanie, @realdonaldtrump, a ajuns la peste 15 milioane de urmăritori.

Administrația Trump își dublează influența pe platformă prin lansarea unui cont oficial al guvernului. Fosta secretară de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris TikTok ca fiind vital pentru prezentarea „succeselor istorice obținute de președintele Trump” unui public cât mai larg posibil.

„În timpul campaniei sale, mesajul președintelui Trump a fost dominant pe TikTok”, a spus Leavitt. „Intenționăm să construim pe baza acestui succes și să comunicăm într-un mod în care nicio altă administrație nu a făcut-o până acum.”

Contul Casei Albe va distribui videoclipuri scurte care vor prezenta politicile, evenimentele și mesajele directe ale lui Trump, ca parte a unei strategii mai ample de a atrage alegătorii mai tineri, din ce în ce mai puțin interesați de televiziune, prin intermediul platformelor digitale.

Lansarea are loc într-un moment în care viitorul TikTok în Statele Unite este incert. Aplicația a primit ordinul de a înceta funcționarea în conformitate cu o lege adoptată în 2024 până la 19 ianuarie 2025, cu excepția cazului în care compania-mamă chineză, ByteDance, își vinde activele din Statele Unite.

Când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, el a amânat interdicția. Mai întâi a prelungit termenul până în aprilie, apoi până în iunie, iar acum până la 17 septembrie 2025. Fiecare prelungire a atras critici din partea Congresului. Atât republicanii, cât și democrații din Washington au avertizat că TikTok ar putea preda datele utilizatorilor americani autorităților chineze sau ar putea distribui propagandă. Rapoarte anterioare ale serviciilor de informații au afirmat că ByteDance este „datorată” Beijingului. Criticii se plâng că administrația Trump a ignorat în mare măsură aceste riscuri.

Citește pe Antena3.ro Doi soți care au început să-și renoveze casa veche de sute de ani au descoperit o comoară sub podeaua din bucătărie

În plus, Minnesota a dat în judecată TikTok, acuzând platforma că exploatează tinerii cu algoritmi care creează dependență și le afectează sănătatea mentală. Procurorul general Keith Ellison a declarat că acest caz se referă la înșelăciune și manipulare, argumentând că deși compania cunoștea riscurile, nu a luat măsuri.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)