Casa Albă: G7 urmărește să „diminueze riscurile” în relațiile cu China

Membrii G7 sunt pregătiți să construiască "relații constructive și stabile" cu China, acționând în același timp în interesul lor național, potrivit unei versiuni provizorii a comunicatului lor, consultată vineri de Reuters.

Consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan, a declarat că membrii G7 caută să "elimine riscurile, nu să se decupleze" de China.

Liderii celor mai bogate democrații din lume caută să acopere un decalaj uriaș cu economiile emergente din "Sudul global", concentrându-se pe infrastructură și pe reducerea datoriilor, spun oficialii, parte a unei strategii de atenuare a influenței Chinei în țările cu venituri mai mici.

Biden și premierul japonez Fumio Kishida au discutat despre modalitățile de consolidare a cooperării în domeniul apărării și de contracarare a comportamentului coercitiv al Chinei, a precizat Casa Albă într-un comunicat.

China este foarte îngrijorată de semnele recente de mișcări "negative" legate de China la summitul G7 și îndeamnă Japonia să nu transforme acest summit într-un "spectacol politic" împotriva Chinei, a declarat ambasada țării în Japonia.

Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va ajunge sâmbătă la Hiroshima și va participa la summitul de duminică, alăturându-se unei sesiuni cu liderii G7 și cu țările invitate din afara G7 care se va concentra pe pace și securitate. De asemenea, el va avea o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul Japoniei.

Liderii G7 au declarat că s-au asigurat că Ucraina are sprijinul bugetar de care are nevoie pentru acest an și pentru începutul anului 2024. "Astăzi luăm noi măsuri pentru a ne asigura că agresiunea ilegală a Rusiei împotriva statului suveran Ucraina eșuează și pentru a sprijini poporul ucrainean în demersul său pentru o pace justă, înrădăcinată în respectarea dreptului internațional", au spus ei într-o declarație.

