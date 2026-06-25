Catastrofă! Două cutremure de peste 7 grade au zguduit Venezuela în doar 40 de secunde. Mii de morți

Seismele, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, au provocat prăbușirea mai multor clădiri, au făcut victime și au declanșat o amplă operațiune de salvare.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), primul cutremur, cu magnitudinea de 7,2, a fost urmat aproape imediat de un al doilea seism, și mai puternic, de 7,5 grade. Specialiștii avertizează că există un risc ridicat de pierderi de vieți omenești și de pagube materiale majore.

Stare de urgență după seismele devastatoare

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a confirmat existența victimelor și a decretat stare de urgență în zonele afectate.

Sute de pompieri, paramedici și echipe de intervenție au fost mobilizați pentru a căuta supraviețuitori printre dărâmături, în timp ce autoritățile încearcă să evalueze amploarea dezastrului.

Caracas, grav afectat

Capitala Caracas a fost printre cele mai afectate orașe. Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar numeroase locuințe și drumuri au fost grav avariate.

Martorii descriu scene dramatice.

„A fost ca într-un film de groază”, a povestit un locuitor care a reușit să iasă la timp dintr-o clădire afectată.

Un alt locuitor, care a supraviețuit și marelui cutremur din 1967, a declarat că nu a mai trăit niciodată un seism de o asemenea intensitate.

Hotel cu opt etaje, transformat în morman de moloz

În statul La Guaira, una dintre cele mai afectate regiuni, hotelul Eduard, aflat pe malul mării, s-a prăbușit aproape complet.

Imaginile surprinse la fața locului arată că din clădire a rămas în picioare doar zona de la intrare, restul fiind redus la ruine.

Autoritățile locale estimează că cel puțin 15 clădiri s-au prăbușit în La Guaira, regiune considerată epicentrul distrugerilor.

O cursă contra cronometru pentru salvarea supraviețuitorilor

În cartierul San Bernardino din Caracas, echipele de intervenție și localnicii lucrează împreună pentru a scoate victimele dintre dărâmături.

Numeroși locuitori au format lanțuri umane și folosesc frânghii și unelte improvizate pentru a îndepărta molozul, în speranța că vor găsi persoane în viață.

Autoritățile au confirmat că mai multe clădiri rezidențiale din cartierele San Bernardino, Pinto Salinas, El Paraíso, Chacao și Baruta s-au prăbușit sau au suferit avarii majore.

Bilanțul victimelor este încă provizoriu, iar operațiunile de căutare și salvare continuă.

Venezuela este situată într-o zonă cu activitate seismică intensă, unde se întâlnesc două plăci tectonice majore: placa Caraibelor și placa Americii de Sud.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), al doilea și cel mai puternic dintre cele două cutremure produse astăzi s-a declanșat ca urmare a unei alunecări pe o falie de tip strike-slip, aflată la mică adâncime, în apropierea limitei dintre cele două plăci tectonice.

Acest tip de falie presupune deplasarea orizontală a blocurilor de rocă de o parte și de alta a fracturii. Atunci când această mișcare are loc brusc, energia eliberată produce un cutremur.

A building has collapsed in Caracas, Venezuela after the M7.1 hit not long ago...???????? pic.twitter.com/ale9hTmHRc — Volcaholic ???? (@volcaholic1) June 24, 2026

„Deși pe hărți cutremurele sunt reprezentate ca puncte, un seism de această magnitudine trebuie descris mai degrabă ca o ruptură produsă pe o suprafață extinsă a unei falii”, explică USGS.

Experții americani consideră că succesiunea celor două cutremure indică un proces complex de rupere și interacțiune între falii, ceea ce explică producerea celor două seisme puternice la un interval atât de scurt.

USGS avertizează că în perioada următoare sunt posibile replici seismice, inclusiv unele suficient de puternice pentru a provoca noi zguduiri importante și pagube suplimentare.

„Cele două cutremure majore care au lovit poporul venezuelean sunt de o magnitudine uriașă și au provocat un număr devastator de decese”, a scris președintele Statelor Unite, Donald Trump, într-o postare publicată pe platforma Truth Social.

„Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ofere ajutor!”, a transmis liderul american.

Trump a precizat că a dat dispoziții tuturor agențiilor guvernamentale să fie pregătite pentru o intervenție rapidă.

„Am instruit toate agențiile guvernului nostru să fie gata să acționeze imediat. Vom fi alături de noii noștri și mari prieteni. Primele informații nu sunt deloc încurajatoare!!!”, a adăugat președintele SUA.

Până în acest moment, autoritățile venezuelene nu au publicat un bilanț oficial al victimelor, astfel că numărul persoanelor decedate sau rănite rămâne necunoscut.