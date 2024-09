Catherine, Prințesa de Wales, a dezvăluit că a scăpat de cancer, după 9 luni „incredibil de grele” și „înfricoșătoare”

Într-un mesaj video difuzat luni de Palatul Kensington, Catherine, Prințesa de Wales a anunțat că este ușurată că tratamentul ei de chimioterapie preventivă s-a încheiat, după nouă luni „incredibil de grele” și „înfricoșătoare” pentru ea și familia ei. „Acum mă concentrez să fac tot ce pot pentru a rămâne fără cancer”, a spus ea. Prințesa britanică a dezvăluit că „drumul ei spre vindecare și recuperare completă este lung și trebuie să continuie să ia fiecare zi așa cum vine”. Ea s-a referit la „ape furtunoase” și la un drum necunoscut care o așteaptă. Catherine a început să lucreze de acasă la unele proiecte și va reveni la un „program ușor de angajamente externe pentru restul anului”, a declarat palatul regal.

Iată comunicatul prințesei: „Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, nu pot să vă spun ce ușurare este să fi terminat în sfârșit tratamentul meu de chimioterapie”. „Ultimele nouă luni au fost incredibil de grele pentru noi ca familie. Viața, așa cum o știi, se poate schimba într-o clipă și a trebuit să găsim o modalitate de a naviga pe apele furtunoase și pe drumul necunoscut. Călătoria împotriva cancerului este complexă, înfricoșătoare și imprevizibilă pentru toată lumea, în special pentru cei apropiați. Cu smerenie, te aduce, de asemenea, față în față cu propriile tale vulnerabilități într-un mod pe care nu l-ai luat niciodată în considerare înainte și, odată cu aceasta, o nouă perspectivă asupra tuturor lucrurilor. Această perioadă ne-a reamintit, mai presus de toate, mie și lui William să reflectăm și să fim recunoscători pentru lucrurile simple, dar importante din viață, pe care atât de mulți dintre noi le luăm adesea de bune. De a iubi pur și simplu și de a fi iubit. Acum mă concentrez să fac tot ce pot pentru a rămâne fără cancer. Deși am terminat chimioterapia, drumul spre vindecare și recuperare completă este lung și trebuie să continui să iau fiecare zi așa cum vine. Cu toate acestea, aștept cu nerăbdare să mă întorc la muncă și să mai iau câteva angajamente publice în lunile următoare, atunci când voi putea. În ciuda a tot ce a fost înainte, intru în această nouă fază a recuperării cu un sentiment reînnoit de speranță și apreciere a vieții. William și cu mine suntem foarte recunoscători pentru sprijinul pe care l-am primit și am căpătat o mare putere de la toți cei care ne ajută în acest moment. Bunătatea, empatia și compasiunea tuturor ne-au făcut cu adevărat să fim umili. Pentru toți cei care își continuă propria călătorie prin cancer - rămân alături de voi, cot la cot, mână în mână. Din întuneric, poate ieși lumina, așa că lăsați lumina să strălucească”, a transmis aceasta. Palatul regal a lansat un videoclip de trei minute în care William și cei trei copii ai cuplului se plimbă și se joacă. Acesta a fost filmat luna trecută pe o plajă din Norfolk, potrivit unui purtător de cuvânt al Palatului Kensington.

