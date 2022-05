Cea mai bună asistentă medicală din lume este o tânără din Kenya

Anna Qabale Dubaa a spus, după ce a câștigat titlul: „nu are cuvinte”. Acest titlul vine la pachet şi cu un premiu de 250.000 de dolari, conform BBC.



Asistenta medicală are un master în Epidemiologie şi a creat o fundaţie care ajută fete şi mame.

Anna Qabale Dubaa povesteşte că ea este singura fată cu o diplomă universitară în satul ei, Torbi, şi, totodată, singura fată care are mai mult de patru clase în familia sa cu 19 copii.



Colegii săi o descriu ca fiind o femeie extrem de muncitoare şi empatică. Este asistentă, iar în timpul liber se ocupă de şcoala pe care a înfiinţat-o în satul ei, în nordul regiunii Marsabit.



La şcoala înfiinţată de ea, părinţii învaţă despre sănătate sexuală şi reproductivă şi problema mutilării genitale feminine sau a căsătoriilor timpurii, apărate înfierat ca „obiceiuri culturale”.

„Acest premiu mă va ajuta să extind şcoala pe care o am, să pot construi şi în restul ţării”, spune câştigătoarea titlului de „cea mai bună asistentă din lume”.



Deşi mutilarea genitală feminină este ilegală în Kenya, circa 91% din fetiţe şi tinere femei sunt supuse acestei practici inumane.



„Mă pasionează domeniul educaţiei. După ce am văzut ce importantă e şcoala, am decis să revin acasă şi să-i ajut pe restul”, spune aceasta într-un interviu pentru BBC.

