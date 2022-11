Cel puţin trei morţi în Turcia, în urma unui atac cu rachete lansat de militanţi kurzi din Siria

Rachetele lansate din Siria au lovit clădirea unui liceu şi două case din oraşul turc Karkamis, situat în provincia Gaziantep. De asemenea, a fost atacat un camion, în apropierea unui punct de trecere a frontierei dintre Turcia şi Siria, afirmă surse citate de agenţia de presă Anadolu şi de agenţia The Associated Press.

Bilanţul atacurilor cu rachete este de trei morţi şi zece răniţi, au anunţat autorităţile turce.

Anterior, în cursul nopţii, un militar turc şi şapte agenţi de poliţie au fost răniţi în atacuri cu obuze lansate asupra unor localităţi din zona Kilis, a declarat ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, avertizând că Turcia va riposta la aceste atacuri "în cel mai puternic mod".

Potrivit organizaţiei Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), atacurile au fost lansate din localitatea siriană Kobani de militanţi din cadrul grupului insurgent kurd Forţele Democratice Siriene (SDF). Armata turcă a ripostat deja cu obuze asupra unor poziţii din nord-estul Siriei.

