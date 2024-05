China: 19 persoane au murit după prăbușirea unei autostrăzi

Alte 30 de persoane au fost transportate la spital după ce o porțiune de 17,9 metri din autostradă s-a prăbușit miercuri.

Cele 30 de persoane internate în spital „nu sunt în prezent în pericol”, potrivit presei de stat.

Guvernul provinciei a trimis 500 de membri ai personalului de intervenție de urgență la fața locului.

Autoritățile nu au precizat cauza incidentului.

Guangdong, cea mai populată provincie din China, a fost afectată săptămâna trecută de inundații care au ucis mai multe persoane, au avariat zeci de case, au închis școli și au provocat anulări și întârzieri de zboruri.

At least 19 people have lost their lives due to a highway collapse in China. pic.twitter.com/x0r66O9QFI