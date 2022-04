China a introdus un sistem de pensii private pentru o populaţie care îmbătrâneşte rapid

Angajaţii vor putea contribui cu până la 12.000 de yuani (1.863 dolari) pe an la fondul lor de pensii, potrivit noii scheme, a informat Guvernul de la Beijing într-un document publicat pe pagina sa de Internet, comparativ cu o plată fixă din partea angajatorului şi a angajatului potrivit sistemului public de pensii.



Guvernul va ajusta contribuţia maximă permisă în cadrul noului plan, în funcţie de condiţiile economice.



Schema de pensii private va fi introdusă în unele oraşe, sub forma unui proiect pilot care se va întinde pe perioada unui an, după care va fi implementată la nivel naţional, arată documentul citat de Reuters.



Pentru a încuraja participarea la sistemul de pensii private, pentru prima dată vor fi disponibile deduceri de taxe din contribuţiile personale la pensie.



Pentru decidenţi una dintre provocări va fi să îi convingă pe cetăţeni să direcţioneze o parte din câştigurile lor pentru investiţii într-un plan de pensii private. În 2021, veniturile disponibile per capita la nivel naţional în China au fost de 35.128 de yuani.



Autoritatea de reglementare din sectorul pieţelor de capital a salutat joi noua schemă de pensii private adăugând că va acţiona rapid pentru a elabora regulile care vor facilita investiţiile fondurilor de pensii. Pieţele de capital pot ajuta la păstrarea şi creşterea valorii fondurilor de pensii şi să abordeze în mod proactiv provocările unei societăţi îmbătrânite, a precizat China Securities Regulatory Commission (CSRC) într-un comunicat publicat pe pagina sa de Internet.



Conturile de pensii private vor putea fi deschise la bănci comerciale şi instituţii financiare desemnate. Fondurile din aceste conturi pot fi investite în anumite produse financiare, precum produse de administrare a averii, depozite şi fonduri publice, iar investitorii vor suporta riscurile asociate, se precizează în document.



Printre cei care vor fi eligibili pentru pensiile private se numără angajaţii din mediul urban care contribuie deja la schema de asigurări de pensii în conformitate cu sistemul public de securitate socială. Dacă deţinătorul unei pensii private va deceda, activele sale pot fi lăsate moştenire.



Firmele independente de consultanţă estimează că piaţa de pensii private va creşte până la cel puţin 1.700 de miliarde de dolari în 2025, de la 300 de miliarde de dolari în prezent.



În 20 de ani, 28% din populaţia Chinei va avea peste 60 de ani, în creştere faţă de 10% în prezent, ceea ce o face una dintre populaţiile cu cel mai rapid ritm de îmbătrânire din lume, arată prognozele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.