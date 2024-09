Care este cel mai sănătos ceai. Proprietăți și mod de preparare

În timp ce mulți dintre noi bem ceai pentru aroma sa delicioasă, este și extrem de sănătos, în funcție de modul în care îl pregătești.

Cel mai sanatos ceai

În timp ce diferitele tipuri de ceai - negru, verde, oolong și alb - pot avea gust și arată destul de diferit, toate sunt făcute din aceeași plantă veșnic verde, Camellia sinensis - cel mai sănătos ceai.

Planta Camellia sinensis este bogată în flavonoide și furnizează compuși bioactivi care ajută la combaterea daunelor provocate de radicalii liberi. Radicalii liberi provoacă daune celulelor corpului nostru în timp și contribuie la boli precum cancerul și bolile de inimă.

Pe lângă flavonoide, acesta ceai este abundent și în aminoacidul L-teanină, care oferă beneficii pentru sănătate și oferă ceaiului notele sale distinctive de caramel. Potrivit studiilor, L-teanina are nenumărate beneficii pentru sănătate. Acționează ca un antioxidant și antiinflamator și ajută la protejarea creierului, inimii, ficatului și rinichilor, contribuind la scăderea anxietății și la protejarea de cancer. În timp ce conținutul de L-teanină al ceaiului variază în funcție de sezon și stadiul de creștere, este destul de similar în ceaiurile verzi, albe și oolong, ceaiul negru având cantități puțin mai mici.

După ce au fost recoltate, frunzele proaspete de ceai trec prin diferite procese înainte de a fi transformate în băuturiile pe care le folosim acasă. Aceste procese includ fermentarea și coacerea, și ambele pot modifica aroma, culoarea și compoziția chimică a ceaiului.

În funcție de durata de fermentație, ceaiul este sortat în 6 categorii: ceaiuri verzi, galbene, albe, oolong, negre și închise (ceai Puer).

O altă substanță din ceai, cofeina, se asociază cu L-teanina pentru a stimula atenția și vigilența. Un mic studiu realizat pe băieți cu ADHD a constatat că amestecul de cofeină și L-teanină ar putea oferi o atenție susținută. În plus, un studiu publicat în septembrie 2024 în Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism a constatat că mai multe căni de cafea sau ceai cu cofeină poate stimula sănătatea inimii. Băutura poate proteja împotriva diabetului de tip 2, a bolilor coronariene și a accidentului vascular cerebral. Desigur, prea multă cofeină are riscurile sale, dar două-trei căni pe zi sunt ideale, au descoperit cercetătorii.

Există și alte ceaiuri cu beneficii demne de remarcat. De exemplu, ceaiul de mușețel s-a dovedit a fi un tratament sigur și eficient pentru persoanele care se confruntă cu anxietate.

Ceaiul de mentă poate ajuta la calmarea stomacului și la ameliorarea gazelor și balonării, iar ceaiul de ghimbir este un tratament sigur și eficient pentru greața din timpul sarcinii.

Pe lângă ceaiul tradițional, există și alte plante care sunt consumate prin prepararea frunzelor - deși nu sunt de fapt ceaiuri. O plantă, Aspalathus linearis, cunoscută și sub numele de rooibos, are multe beneficii pentru sănătate. Rooibus, denumit adesea „ceai roșu”, nu conține cofeină și are un conținut scăzut de taninuri amare, ceea ce îl face popular în rândul copiilor și al altor persoane care nu se bucură de amărăciunea naturală a ceaiului negru. Rooibus conține minerale, flavonoide și compuși fenolici care au beneficii antioxidante.

Cel mai nesănătos ceai

Indiferent de varietate, ceaiul neîndulcit nu conține calorii sau grăsimi.

O rețetă tipică pentru prepararea „ceaiului dulce” necesită ½ cană de zahăr pentru un ibric care ajunge la 6 căni, aducând cantitatea de zahăr pe pahar la aproximativ 17 g de zahăr. Potrivit Asociației Americane a Inimii, femeile ar trebui să-și păstreze zaharurile adăugate la 25 g pe zi, în timp ce bărbații ar trebui să nu depășească 36 g pe zi.

Acest lucru ar însemna că doar un pahar de ceai dulce s-ar potrivi în doza ta zilnică și asta dacă eviți zaharurile adăugate din majoritatea celorlalte surse.

Ceaiul superaliment

Dacă cauți pe Google „ceai superaliment”, veți obține pagini de rezultate care prezintă diverse produse de ceai, dar când vine vorba de beneficiile susținute de știință, doar puține ies în evidență. Toate tipurile de ceai oferă o doză decentă de antioxidanți dar nivelurile superioare de antioxidanți se găsesc în ceaiul verde, urmat de ceaiul galben, oolong, Puer, alb și negru.

Există un anumit tip de antioxidant, numit catechine, în ceaiul verde, care îl diferențiază de celelalte soiuri. Catechinele sunt capabile să neutralizeze radicalii liberi, care provoacă daune celulelor corpului nostru. În ceaiul verde există mai multe catechine, dar cea cu cel mai mare beneficiu anticancerigen, antidiabetic și antiinflamator este galatul de epigalocatechină (ECGC). În plus față de aceste beneficii semnificative, ECGC protejează pielea de daune UV atunci când este aplicată pe piele.

Cel mai bun ceai pentru pierderea în greutate

Deși ceaiul nu poate fi singurul responsabil pentru pierderea în greutate, există mai multe studii care arată un efect modest de scădere în greutate la persoanele supraponderale ca urmare a consumului de ceai verde pe o perioadă de 12 săptămâni.

Un studiu a constatat o reducere semnificativă a greutății corporale, a IMC și a circumferinței taliei la persoanele cu diabet care au băut 4 căni de ceai verde pe zi.

Cum se prepară ceaiul

Ceaiul pare, la prima vedere, cel mai simplu lucru de făcut. La urma urmei, este doar o combinație de pliculețe de ceai sau ceai și apă. Dar temperatura apei tale și timpul de înmuiere pot face diferența între o ceașcă slabă de ceai și ceva la care ai vrea să ajungi din nou și din nou.

Poți fierbe apa pe argaz sau să folosești un fierbător electric, multe dintre ele au setări pentru diferitele tipuri de ceaiuri. Un lucru pe care nu ar trebui să-l folosești pentru a încălzi apa de ceai este cuptorul cu microunde. Poate încălzi apa în mod neuniform, ceea ce duce la rezultate nedorite. Odată ce apa a ajuns la punctul de fierbere, toarn-o peste pliculețele de ceai într-o cană rezistentă la căldură sau pune-oîntr-o oală cu cantitatea corespunzătoare de pliculețe de ceai.

Ceaiurile oolong și negru lasă-le la infuzat timp de 3 - 5 minute, apoi aruncă plicul sau frunzele de ceai.

Pentru ceiurile recei, procesul începe și cu apă clocotită, dar când torni apa peste pliculețele de ceai într-un ulcior termorezistent, vei lăsa ceaiul să se infuzeze mai mult, până când devine destul de întunecat și profund aromat. Adaugp ⅔ din volumul total al ulciorului sub formă de apă clocotită - restul de ⅓ va ajunge la temperatura camerei și va fi folosit atât pentru a răci, dar și pentru a dilua ceaiul cu gheață.

După înmuierea ceaiului timp de aproximativ 15 minute, scoate pliculețele de ceai. Adaugă îndulcitor, dacă folosești, apoi apa răcită rămasă. Se amestecă și se lasă la rece, notează today.com.