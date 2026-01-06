China acuză SUA că acționează ca un „judecător mondial” prin arestarea lui Maduro

Beijingul urmează o politică de neintervenție și critică în mod regulat activitățile militare desfășurate fără aprobarea Consiliului de Securitate al ONU, potrivit Reuters.com.

Îndepărtarea de către armata americană a liderului unuia dintre partenerii strategici „permanenți” ai Chinei din capitala sa, în miezul nopții, va fi un test decisiv pentru afirmația Beijingului că poate juca un rol în rezolvarea problemelor globale fierbinți fără a urma calea militară a Washingtonului.

„Nu am crezut niciodată că vreo țară poate acționa ca polițist al lumii și nici nu acceptăm ca vreo națiune să pretindă că este judecătorul lumii”, a declarat ministrul chinez de externe Wang Yi omologului său pakistanez în cadrul unei întâlniri la Beijing duminică, referindu-se la „evoluțiile bruște din Venezuela” fără a menționa direct Statele Unite.

„Suveranitatea și securitatea tuturor țărilor ar trebui să fie pe deplin protejate în conformitate cu dreptul internațional”, a adăugat Wang, în primele sale declarații de când imaginile cu Maduro, în vârstă de 63 de ani, legat la ochi și încătușat, au șocat lumea sâmbătă.

Maduro apare luni în fața unui tribunal din New York pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri. La doar câteva străzi distanță, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni la cererea Columbiei – susținută de China și Rusia – pentru a dezbate decizia președintelui american Donald Trump de a-l aresta, o măsură despre care secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că ar putea crea „un precedent periculos”.

Analiștii observă că China, a doua economie mondială și principalul partener comercial global, va juca un rol crucial în mobilizarea criticilor la adresa acțiunilor Washingtonului.

„În acest moment, China nu poate oferi Venezuelei prea mult sprijin material, dar, din punct de vedere retoric, Beijingul va juca un rol foarte important atunci când va conduce eforturile la ONU și împreună cu alte țări în curs de dezvoltare pentru a mobiliza opinia publică împotriva SUA”, a declarat Eric Olander, cofondator al China-Global South Project.

„Ceea ce am văzut în cazul Zimbabwe și Iran, ambele sancționate de Occident, este că China își demonstrează angajamentul față de aceste relații prin comerț și investiții, chiar și în circumstanțe dificile”, a adăugat el.

Având în vedere că Trump amenință cu acțiuni militare împotriva Columbiei și Mexicului și că a remarcat că regimul comunist din Cuba „pare gata să cadă” de la sine, țările din America Latină care au semnat inițiativa de securitate globală a președintelui chinez Xi Jinping se pot întreba acum cum le va proteja pactul dacă va fi pus la încercare.

Luni, Xi a îndemnat toate țările să respecte dreptul internațional și principiile ONU. El a afirmat că marile puteri ar trebui să dea exemplu, fără a numi însă Statele Unite sau Venezuela.

Beijingul a avut un succes considerabil în a convinge statele latino-americane să treacă de la recunoașterea diplomatică a Taiwanului la cea a Chinei, Costa Rica, Panama, Republica Dominicană, El Salvador, Nicaragua și Honduras alăturându-se în ultimii 20 de ani discuțiilor despre un parteneriat strategic cu economia de 19 trilioane de dolari.

(sursa: Mediafax)