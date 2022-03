China anunță înăsprirea măsurilor de izolare în provincia Jilin, după explozia de infectari cu COVID-19

China, unde coronavirusul a fost depistat pentru prima dată la sfârşitul anului 2019, a reuşit să stăvilească pandemia după măsuri stricte de izolare impuse la începutul anului 2020, însă noua variantă Omicron a provocat în ultimele luni mai multe focare în întreaga ţară.



China a raportat duminică 4.053 noi cazuri de COVID-19, dintre care două treimi recensate la Jilin.



Zeci de milioane de persoane sunt în prezent plasate în carantină la domiciliu în întreaga ţara, iar autorităţile se străduiesc să elibereze paturi de spital, existând temeri că epidemia va pune sistemul de sănătate sub mare presiune.



Beijingul a făcut din rata scăzută de mortalitate un argument politic, asigurând că aceasta demonstrează forţa modelului său de guvernare.



Provincia Jilin, care a raportat mii de cazuri săptămâna trecută, a construit opt spitale temporare şi două centre de carantină pentru a gestiona focarul.



Media de stat au difuzat imagini cu zeci de macarale asamblând unităţi medicale temporare la Jilin, care are doar 23.000 de paturi de spital pentru 24 milioane de locuitori.



China continentală a înregistrat primele două decese asociate COVID-19 de mai mult de un an, a anunţat sâmbătă Comisia naţională pentru sănătate, într-un moment în care ţara se confruntă cu cea mai mare recrudescenţă de coronavirus de la începutul pandemiei.