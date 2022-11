Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › China: Preţurile la poarta fabricii scad pentru prima dată din 2020 China: Preţurile la poarta fabricii scad pentru prima dată din 2020

China: Preţurile la poarta fabricii scad pentru prima dată din 2020

10 Noi 2022 • 11:40







Preţurile la poarta fabricii din China au intrat într-o zonă deflaţionistă luna trecută pentru prima dată din 2020, iar preţurile de consum au avansat sub aşteptări, semne în plus ale impactului lockdownurilor asupra cererii interne, notează Financial Times.