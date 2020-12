Chișinău: Curtea Constituţională a suspendat acţiunea legii prin care Serviciul de Informaţii trece în subordinea Parlamentului

Magistraţii Curţii Constituţionale de la Chişinău au decis luni suspendarea acţiunii legii prin care Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) a fost scos din subordinea preşedintelui Republicii Moldova şi trecut sub controlul parlamentului, până la soluţionarea asupra fondului cauzei, relatează Agora.md.



Decizia Curţii Constituţionale intervine în urma sesizării deputatului Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Sergiu Litvinenco, care a cerut să fie suspendată "acţiunea legii" până la expunerea instanţei supreme cu privire la acest subiect.



Astfel, Curtea Constituţională a pronunţat Decizia nr. 137 prin care a dispus suspendarea acţiunii Legii nr. 218 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative, precizează Radio Chişinău.



"În esenţă, prin legea menţionată parlamentul a exclus din competenţa preşedintelui Republicii Moldova posibilitatea de a coordona activitatea Serviciului de Informaţii şi Securitate şi de a numi conducerea Serviciului şi stabileşte că activitatea Serviciului este supusă controlului parlamentar", constată instanţa.



"Soluţia suspendării este necesară pentru a evita prejudiciile şi consecinţele negative iminente pentru ordinea constituţională. În cazul în care acţiunea legii contestate nu va fi suspendată, aceasta ar putea fi pusă în aplicare şi ar putea produce efecte, de exemplu, asupra desemnării conducerii Serviciului de Informaţii şi Securitate. Curtea consideră că suspendarea legii contestate are mai multe beneficii sub aspect constituţional în raport cu soluţia nesuspendării ei", se arată în decizia emisă de Curtea Constituţională.



Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform Agora.md.



Legea iniţiată de deputaţi ai Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) şi votată de aceştia împreună cu Platforma "Pentru Moldova", din care face parte şi Partidul Şor. Decizia a fost luată pe fondul protestelor opoziţiei. La propunerea Comisiei juridice, proiectul a fost aprobat în a doua lectură cu 51 de voturi. Votarea acestei legi a fost contestată de opoziţie şi a provocat reacţii negative din partea comunităţii internaţionale.