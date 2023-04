Echipa lui DeSantis lansează primul spot TV care îl atacă pe Trump în cursa pentru Casa Albă

„Trump ar trebui să lupte împotriva democraților, nu să mintă în legătură cu guvernatorul DeSantis”, se arată în anunț. „Ce s-a întâmplat cu Donald Trump?”.

Fostul președinte Trump și-a lansat în noiembrie o candidatură pentru nominalizarea republicană din 2024, iar sondajele arată că el conduce în topul candidaților declarați și încă nedeclarați. DeSantis, care este așteptat să lanseze o candidatură, se află pe poziția a doua în sondaje.

Never Back Down Down, Super PAC care îl susține pe DeSantis, a lansat anunțul intitulat „Luptați cu democrații, nu cu republicanii” online și în emisiunea „Fox News Sunday”.

Anunțul începe cu o referire la problemele juridice ale lui Trump în New York.

„Donald Trump a fost atacat de un procuror democrat din New York. Atunci de ce cheltuiește milioane de euro pentru a-l ataca pe guvernatorul republican al Floridei?”.

Trump a pledat nevinovat în Manhattan, pe 4 aprilie, la 34 de capete de acuzare pentru falsificarea unor registre de afaceri legate de o plată de bani tăcuți făcută starului porno Stormy Daniels. El a fost interogat într-un proces separat de fraudă în afaceri în valoare de 250 de milioane de dolari intentat de procurorul general al statului.

Make American Great Again, principalul Super PAC aliniat cu Trump, l-a atacat deja pe DeSantis în reclame.

Ultimul său comunicat de vineri a făcut referire la un raport al Daily Beast potrivit căruia DeSantis a mâncat budincă de ciocolată cu degetele în timp ce se afla într-un zbor de la Tallahassee la Washington în 2019.

„DeSantis are degetele murdare peste tot pe drepturile seniorilor, cum ar fi tăierea Medicare, reducerea securității sociale, chiar și creșterea vârstei de pensionare”, se spune în anunț. „Spuneți-i lui Ron DeSantis să își țină degetele de budincă departe de banii noștri”.

Un sondaj Reuters/Ipsos de la începutul lunii aprilie a arătat că 48% dintre republicani au declarat că doresc ca Trump să fie candidatul prezidențial al partidului lor în 2024, iar 19% îl susțin pe DeSantis.

(sursa: Mediafax)