Colectiv, între filmele preferate ale lui Barack Obama

Documentarul Colectiv este nominalizat de către fostul președintele american Barack Obama printre filmele sale preferate din anul 2020.

Ca în fiecare sfârșit de an, Barack Obama a postat pe site-urile de socializare lista cu filmele și serialele preferate din ultimele 12 luni.

„La fel ca voi, am stat închiși în casă o perioadă îndelungată în acest an și, cum site-urile de streaming încep să șteargă șinia dintre filme și seriale, am ales ca anul acesta să măresc lista pentru a include toate poveștile care m-au încântat în acest an, indiferent de format”, a fost mesajul postat de fostul președinte al Statelor Unite, scrie gsp.ro

Obama a inclus pe lista filmelor și documentarul Colectiv, povestea primului an de după incendiul din clubul bucureştean Colectiv, care a dus la moartea a 64 de oameni. Filmul urmăreşte autorităţi şi jurnalişti, căutând să expună adevărul. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj şi responsabilitate.

Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, I’ve expanded the list to include visual storytelling that I’ve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs