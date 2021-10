Comunitatea LGBTQ din Spania este furioasă: o tânără a fost diagnosticată ca „homosexuală”

Bright lights at the end the hospital corridor. The concept of life and death.

Un medic ginecolog de la un spital din oraşul Murcia, din Spania, a diagnosticat-o pe o tânără ca fiind „homosexuală”. Membrii comunităţii LBTQ au recţionat rapid şi au apelat la autorităţile din Murcia.

Tânăra de 19 ani nu este heterosexuală, iar pentru asta a primit un diagnostic greşit din punct de vedere medical, legal şi uman: „homosexualitate”, conform The Guardian.



Fata are probleme de dereglare a menstruaţiei, aşa că a mers la spitatlul Reina Sofía din Murcia. După ce a fost examinată a primit diagnosticul pe care scrie: „Afecţiune curentă: homosexualitate”.



Mama tinerei a declarat, pentru un ziar local, că ginecologul a întrebat-o pe fată dacă poate include în raportul său orientarea sexuală a acesteia, iar ea a fost de acord, fără să se gândească, cum este şi cazul, că ar fi relevantă pentru investigarea ginecologică.



„La început, am crezut că e amuzant, dar nu e”, spune tânăra. Ea şi mama sa au cerut sprijinul colectivului LGBT Galactyco, care a trimis o plângere formală către autorităţile din Murcia, ministerului sănătăţii din regiune şi serviciilor de sănătate.



„OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) a scos homosexualitatea din lista afecţiunilor mintale în anul 1990, şi totuşi, 31 de ani mai târziu, există specialişti în domeniul medical din Murcia care văd asta ca pe o afecţiune”, spun reprezentanţii Galactyco.



Colectivul pentru drepturile persoanelor LGBT cere o explicaţie şi scuze, argumentând că autorităţile regionale au ignorat drepturile legale ale pacientei şi că, în plus, cazul nu este unul izolat.

(sursa: Mediafax)