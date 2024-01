Un nou val de concedieri la companiile americane, de la Google şi Xerox până la companii mai mici

Gigantul Google a concediat peste 1.000 de oameni, cea mai mare restructurare iniţiată în ultimul an, restructurarea vizând mai multe echipe - de la cele care gestionează produse precum Pixel, Nest sau Fitbit până la cele de inginerie din jurul unor produse precum Google Assistant, scriu The New York Times, The Information şi The Verge.

De asemenea, Google intenţionează să reorganizeze o mare parte a diviziei sale de vânzări de publicitate, care numără 30.000 de persoane, conform unor surse citate de The Information, provocând anxietate că unele departamente se vor confrunta cu reduceri de locuri de muncă.

Reorganizarea vine în contextul în care Google se bazează tot mai mult pe tehnici de învăţare automată pentru a ajuta clienţii să cumpere şi mai multe reclame pe motorul său de căutare, YouTube şi alte servicii. Google oferă astfel de unelte - care sugerează şi creează automat noi reclame - de ani de zile.

Şi producătorul de jocuri video Unity Software are în plan să renunţe la 1.800 de oameni, circa 25% din forţa sa de muncă, cea mai mare operaţiune de acest tip din istoria firmei.

Şi gigantul Xerox a anunţat că va concedia 15% din forţa sa de muncă globală ca parte a unui plan de a implementa o nouă structură organizaţională şi un nou model operaţional. Xerox avea circa 20.500 de angajaţi la finele anului 2022, conform CNBC.

