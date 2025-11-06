Concurentele Miss Univers au părăsit competiția, după ce organizatorul a făcut-o proastă pe Miss Mexic

La o ceremonie premergătoare concursului de frumusețe, Nawat Itsaragrisil, directorul concursului Miss Univers Thailanda, a certat-o pe Fatima Bosch în fața a zeci de concurente pentru că nu a postat conținut promoțional, potrivit BBC.

Când ea a obiectat, Itsaragrisil a sunat la securitate și a amenințat că îi va descalifica pe cei care o susțin. Fatima Bosch a părăsit apoi încăperea, iar alte concurente s-au alăturat în semn de solidaritate.

Înregistrarea incidentului, transmisă în direct, a fost distribuită online. Organizația Miss Univers (MUO) a condamnat comportamentul „rău intenționat” al lui Itsaragrisil, pentru care acesta și-a cerut ulterior scuze.

Concurentele Miss Univers, câștigătoare ale concursurilor naționale din țările lor de origine, au participat la eveniment purtând eșarfe și rochii de seară.

În timp ce multe dintre ele se ridică în picioare pentru a-și arăta sprijinul, directorul concursului spune: „Dacă cineva vrea să continue concursul, să se așeze. Dacă vă retrageți, restul fetelor continuă.”

În ciuda acestui fapt, majoritatea femeilor din videoclip par în picioare, câteva îndreptându-se spre ușă.

După ce a părăsit evenimentul de marți, Fatima Bosch a declarat presei că directorul în vârstă de 60 de ani „nu a fost respectuos” și a spus că acesta a numit-o „proastă”.

Itsaragrisil a contestat acest lucru, susținând că cuvintele sale au fost înțelese greșit. Se spune că ar fi numit-o pe tânăra de 25 de ani „proastă”. Dar, într-o conferință de presă, a susținut ulterior că spunea că ea a cauzat „pagube”.

Conduita sa a provocat o mustrare severă din partea MUO, care a trimis o delegație de directori internaționali pentru a prelua conducerea competiției.

Într-o declarație video, președintele MUO, Raul Rocha, a declarat că Itsaragrisil „a uitat adevăratul sens al ceea ce înseamnă să fii o gazdă autentică”. El a spus că oficialul thailandez a „umilit-o, a insultat-o și a dat dovadă de lipsă de respect” față de Fatima Bosch și a comis „abuzul grav de a suna la securitate pentru a intimida o femeie lipsită de apărare”.

Participarea lui Itsaragrisil la concurs va fi limitată „pe cât posibil” sau eliminată complet, a spus el, adăugând că MUO va lua „măsuri legale” împotriva sa.

Competiția Miss Univers a continuat în ciuda acestei controverse, concurentele participând miercuri la un eveniment de bun venit la Bangkok.

Câștigătoarea va fi încoronată noua Miss Univers pe 21 noiembrie.

(sursa: Mediafax)

