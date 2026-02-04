x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump susține că Putin „și-a respectat cuvântul”, în ciuda atacului masiv asupra Kievului

Trump susține că Putin „și-a respectat cuvântul”, în ciuda atacului masiv asupra Kievului

de Redacția Jurnalul    |    04 Feb 2026   •   11:30
Trump susține că Putin „și-a respectat cuvântul”, în ciuda atacului masiv asupra Kievului
Sursa foto: Hepta/Donald Trump se simte întotdeauna extrem de confortabil în prezența lui Vladimir Putin

Președintele american, Donald Trump, a declarat marți că liderul rus, Vladimir Putin, „și-a respectat angajamentul” de a suspenda temporar atacurile asupra orașelor ucrainene, chiar dacă Rusia a lansat ulterior cel mai amplu atac cu rachete și drone din acest an asupra Kievului.

„A fost de duminică până duminică. După aceea, pauza s-a încheiat și au lovit puternic”, a afirmat Trump marți în Biroul Oval, întrebat despre bombardamentul nocturn care a vizat capitala Ucrainei, potrivit CNN.

Trump afirmase anterior că el a fost cel care l-a convins pe Putin să accepte o pauză de o săptămână a atacurilor, în contextul unui val de frig extrem care afectează Ucraina.

Suspendarea temporară a luptelor s-a încheiat însă cu un atac de amploare, care a lăsat zeci de mii de persoane fără încălzire, în plină iarnă.

Liderul de la Casa Albă a insistat că președintele rus nu a încălcat înțelegerea. „Și-a ținut cuvântul. A fost exact o săptămână. Orice pauză contează, pentru că acolo este extrem de frig”, a mai spus Trump.

Totuși, Trump a recunoscut că și-ar fi dorit ca Moscova să prelungească această suspendare a atacurilor.

„Mi-ar fi plăcut să continue. Vreau să se termine acest război”, a încheiat el.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: donald trump Vladimir Putin atac ucraina
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri