Numărul copiilor din Marea Britanie care au murit după infectarea cu streptococul A a ajuns la 9

Ultima victimă este un copil de 5 ani de la o școală primară din Belfast.

"Recunoaștem că aceste vești pot provoca îngrijorare în rândul comunității noastre școlare și dorim să-i asigurăm pe părinți că în continuare lucrăm îndeaproape cu Agenția de Sănătate Publică în această perioadă", a transmis școala primară respectivă.

Autoritățile sanitare din Irlanda de Nord nu au comentat încă cel de-al 9-lea deces.

În mod obișnuit, infecțiile cu streptococul A sunt ușoare și se tratează cu antibiotic, însă o formă invazivă a bacteriei, cunoscută sub numele de iGAS, a crescut în acest an, în special la cei cu vârsta sub 10 ani.

De asemenea, s-a înregistrat un salt mare în numărul cazurilor de scarlatină, ale cărei simptome pot include dureri de gât, dureri de cap, febră și o erupție cutanată de culoare roz sau roșie pe corp.

Agenția de Sănătate Publică din Irlanda de Nord a îndemnat săptămâna trecută părinții și îngrijitorii să fie atenți la simptomele scarlatinei, după ce au fost raportate cazuri în școli și grădinițe din Antrim, Belfast, Bangor și Craigavon.

Agenția a precizat că acest lucru vine după doi ani, în timpul pandemiei COVID-19, când cazurile raportate au fost mai puține decât de obicei.

Marți, ministrul pentru școli, Nick Gibb, a declarat pentru Sky News că ar putea fi administrate antibiotice copiilor afectați de streptococul A pentru a opri infecția.

Colin Brown, director adjunct al UKHSA, a declarat pentru Sky News că există "îndrumări de lungă durată" care permit echipelor sanitare să evalueze situația din școli și grădinițe pentru a lua în considerare profilaxia cu antibiotice.

Brown a adăugat că nu există dovezi care să sugereze o modificare a tulpinilor circulante de streptococ A și a sugerat că problemele cauzate de pandemie și sensibilitatea celor mici "devansează sezonul normal al scarlatinei", în această perioadă a Crăciunului.

(sursa: Mediafax)