Coreea de Sud dă asigurări Rusiei că nu a trimis armament letal în Ucraina

"Am fost solidari cu comunitatea internaţională privind un ajutor paşnic, umanitar pentru Ucraina şi nu am furnizat niciun fel de arme letale, însă în orice caz aceasta este o chestiune care ţine de suveranitatea noastră. Depunem eforturi pentru a menţine relaţii bune, paşnice cu fiecare ţară din lume, inclusiv cu Rusia", a precizat acesta, după ce Vladimir Putin a atras atenția, joi, că o astfel de decizie ar strica relațiile dintre Rusia și Coreea de Sud.

Coreea de Sud este aliat al SUA dar are relații economice cu Federația Rusă. În plus, Moscova are influență asupra Coreei de Nord, care reprezintă o amenințare nucleară în zonă.

Totodată, liderul de la Kremlin a acuzat Statele Unite că instigă la amplificarea războiului din Ucraina.