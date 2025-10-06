UPDATE Criză politică Franța. Premierul Sebastien Lecornu a demisionat

UPDATE Prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu, a demisionat luni dimineață, agravând criza politică din Franța. Președintele francez Emmanuel Macron i-a acceptat demisia, a anunțat Palatul Elysee.

Demisia lui Lecornu vine la câteva ore după ce acesta și-a prezentat cabinetul. El a fost acuzat că a păstrat mulți politicieni din fostul guvern și unii parteneri, iar rivalii politici au amenințat că îi vor răsturna cabinetul.

Sebastien Lecornu a fost al 7-lea prim-ministru numit de Emmanuel Macron. Reprezentanții opoziției cer organizarea de alegeri anticipate.

Jordan Bardella îi cere lui Emmanuel Macron să dizolve Parlamentul

La câteva minute după demisia lui Sébastien Lecornu, reacția partidului Adunarea Națională nu a întârziat să apară. Președintele său, Jordan Bardella, îi cere lui Emmanuel Macron să dizolve din nou Parlamentul și să trimită din nou francezii la urne.

„Cu siguranță, vor avea loc alegeri în următoarele săptămâni, dacă nu în următoarele luni, iar Rassemblement National (Adunarea Națională) va fi pregătit să-și asume responsabilitatea”, a declarat acesta.

Președintele Emmanuel Macron l-a nominalizat pe Sebastien Lecornu în funcția de premier în urmă cu mai puțin de o lună.