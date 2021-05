Cum a reuşit poliţia din Houston să prindă un tigru scăpat pe străzi

Sursa: Hepta

India, un tigru bengalez, a fost găsit pe străzile din Houston. Este vorba despre un pui de 9 luni care cântăreşte 175 de kilograme.

India, un tigrul bengalez, le-a dat fiori reci pe şira spinării celor cu care s-a intersectat pe străzile din Houston (SUA). Felina a fost căutată de zor, după după ce a evadat din captivitate.

Poliţia a dat publicităţii un clip în care India stă cuminte, ca să fie mângâiat. Giorgiana Cuevas, proprietarea tigrului, a fost foarte fericită când l-a găsit. Imaginile au adunat rapid peste 60.000 de vizualizări.

Ron Borza, comandantul de poliţie din Houston, a spus cum a reuşit să găsească tigrul:

„Ne-am întâlnit în partea de vest a oraşului. Am transferat tigrul la HPD şi Tigrul pare să aibă o stare foarte bună de sănătate. Am lăsat-o pe Gia să vină împreună cu noi, proprietarul tigrului, din cauza stresului prin care a trecut tigrul în ultimele două săptămâni, era, evident, agitat şi am intrat în remorcă cu el, Gia l-a hrănit în timp ce noi stăteam acolo şi-l mângâiem. Animalului îi place atenţia”, a explicat polițistul.

(sursa: Mediafax)