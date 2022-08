Cum reușește o trupă ucraineană de hardcore metal să strângă bani pentru Ucraina

La 24 februarie 2022, la ora 5 dimineața, Eugene Abdukhanov se afla în mașina sa, chiar în momentul în care primele bombe au lovit Ucraina. La aproape șase luni de atunci, lucrurile pe care le-a văzut în timp ce conducea pentru a-și salva viața sunt priveliști pe care nu le va uita niciodată.

„Dintr-o dată, aceste explozii au început să se întâmple chiar în jurul meu”, a povestit el pentru Sky News. „Totul a început să explodeze în jurul meu, am fost norocos că am reușit să scap de acolo. Pur și simplu noroc. Nu știu cum, dar am reușit să ies cu mașina”.

Abdukhanov este basistul trupei de metal Jinjer. În prima lună după ce bombele au lovit Ucraina, el spune că nu s-a gândit nici măcar să pună mâna pe chitară. Dar trupa, care are o bază uriașă de fani, a primit permisiunea din partea Ministerului Culturii ucrainean de a cânta în calitate de ambasadori, pentru a continua să sensibilizeze și să ajute la strângerea de fonduri pentru oamenii din Ucraina.

Prin strângerea de fonduri, inclusiv prin vânzarea de produse inscripționate cu sloganul „We Want Our Home Back” (Ne vrem casa înapoi - n.r.), în galben și albastru ucrainean, au strâns peste 130.000 de dolari. Pentru că, după valul inițial de ajutor, pe măsură ce lumea a reacționat cu groază la ceea ce se întâmpla acolo, inevitabil, pe măsură ce războiul continuă, cei mai mulți oameni nu pot susține nivelul inițial ridicat de sprijin. Abdukhanov spune că înțelege acest lucru.

„Trebuie să rămânem realiști”, spune el. „Nu poți menține același nivel de sprijin tot timpul. Oamenii din întreaga lume, indiferent cât de susținători au fost la început... pur și simplu nu pot menține. Nu îi învinovățesc pentru acest lucru. Apreciez fiecare persoană care a donat, a contribuit la susținerea Ucrainei, a contribuit la lupta noastră împotriva Rusiei. Și asta este deja suficient. Singurul lucru pe care îl cer oamenilor din întreaga lume este doar să nu ne întoarcă spatele. Toată lumea are propriile familii, toată lumea are copii de care trebuie să aibă grijă. Nu le cer oamenilor să fie prea eroici, dar vă rog doar să nu ne întoarceți spatele. Nu uitați că oamenii mor. Țineți minte că nu departe de voi, chiar pe același continent european, există un război, un război adevărat - nu doar un conflict, ci un război, care face ravagii”, a spus Abdukhanov.

După ce a susținut concerte în sprijinul Slipknot, trupa are în plan festivaluri, inclusiv Bloodstock în Marea Britanie.

Cei care nu au ascultat Jinjer, sunetul vocal al solistei Tatiana Shmayluk este ceva ce nu vor uita repede pentru că ea are abilitatea de a trece de la pur și melodic la un growl gutural.

„Noi nu suntem acea trupă care va găsi o zonă de confort din punct de vedere muzical și va rămâne în aceasta”, spune Abdukhanov. „Nu este vorba despre noi. Vom încerca întotdeauna să găsim ceva nou și o nouă direcție și să o urmăm”, a mai spus Abdukhanov.

În ultimele lor concerte, tristețea și furia evenimentelor recente din Ucraina au ieșit la iveală în interpretările lor.

„Am reușit să acumulăm atât de multe emoții negative, pe care le exprimăm în felul nostru pe scenă și este doar o intensitate dublă. La asta se pot aștepta oamenii”.

Pe măsură ce au călătorit prin Europa, Jinjer au împărtășit experiențe pe rețelele de socializare. În aprilie, au distribuit un videoclip cu o tânără pe nume Olga, a cărei mamă, Natalia, a fost grav rănită în bombardamentul de la teatrul din Mariupol. Mii de euro în donații au fost trimise pentru a o ajuta să treacă prin operație și recuperare. Eforturile lor de strângere de fonduri au ajutat, de asemenea, un azil de bătrâni și o școală de muzică pentru copii, printre altele.

„Cel puțin atât putem face acum”, spune Abdukhanov. „Știți, fiind uneori foarte obosit de toată durerea și de toată suferința care se întâmplă poporului meu și țării mele, încerc totuși să rezist și să continui să port steagul, să spunem, chiar dacă uneori mă simt foarte copleșit de toate veștile proaste care vin de acasă”, mai spune el.

În timp ce familia lui Abdukhanov nu mai este în Ucraina, el are prieteni care au rămas. Cu doar câteva zile în urmă, el a primit vestea îngrozitoare că un prieten a murit.

„A luptat în armată chiar pe front și a murit ca un erou. Când se întâmplă astfel de lucruri și se tot întâmplă, este foarte greu de suportat. Este foarte greu, în primul rând, să accepți acest lucru. Refuzi să realizezi acest lucru, nu poți crede că acest lucru se întâmplă cu adevărat. Apoi, odată cu acceptarea vine și durerea și suferința. Așa că este extrem de dificil să fii departe, dar, în același timp, nu pot să mint, sunt fericit să fiu plecat din Ucraina și să îmi fac treaba... Sunt fericit că eu și familia mea nu suntem amenințați. Că rachetele și bombele nu cad pe capetele noastre. Dar, în același timp, este foarte greu să fiu departe de asta, pentru că mulți oameni apropiați mie sunt încă acolo. Nu contează dacă ei luptă pe front sau trăiesc ca civili în Kiev. Ei sunt încă sub o mare amenințare și asta mă sfâșie”, mai spune artistul.

Jinjer va concerta la festivalul Bloodstock alături de Behemoth, Lamb Of God, Mercyful Fate și mulți alții. Festivalul are loc la Catton Park, Derbyshire, în perioada 11-14 august.

(sursa: Mediafax)