Cutremur uriaș în China. Zeci de persoane au fost rănite, sute de clădiri s-au prăbușit

21 de persoane au fost rănite și 126 de clădiri s-au prăbușit după ce un cutremur cu magnitudinea 5,5 a lovit duminică provincia Shandong din estul Chinei, a anunțat televiziunea de stat CCTV.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri și a zguduit comitatul Pingyuan din orașul Dezhou la ora locală 2.33.

Compania feroviară din China a suspendat unele trasee, inclusiv pe liniile de cale ferată Beijing-Shanghai și Beijing-Kowloon.

Shallow magnitude 5.4 earthquake struck eastern China, USGS says, with state media reporting at least 10 people injured and dozens of buildings collapsed pic.twitter.com/7BevR7dnpp