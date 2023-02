Un al doilea cutremur cu o magnitudine de 7,5 grade a avut loc în Turcia. „Nu a fost o replică”

Elbistan se află la aproximativ 80 de mile direct nord de Gaziantep, unde a fost situat epicentrul cutremurului din această dimineață, potrivit BBC.

Al doilea cutremur a avut loc la ora locală 13:24 (10:24 GMT).

Un oficial de la Autoritatea de Management al Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia a declarat că „nu a fost o replică” și că este „independent” de cutremurul din această dimineață.

Cel puțin 70 de morți au fost deja raportați în Kahramanmaras în urma primului cutremur.

Primul cutremur a avut magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter - unul dintre cele mai puternice cutremure din regiune din ultimii peste 100 de ani - şi s-a soldat cu peste 1.300 de morţi, dintre care cel puţin 912 morţi şi peste 5.300 de răniţi doar în Turcia. În Siria, un ultim bilanţ indică 473 de morţi şi 1.382 de răniţi.

Un cutremur s-a produs luni şi în capitala siriană Damasc, au anunţat mass-media de stat, fără a oferi alte detalii, în timp ce presa irakiană a transmis că locuitorii provinciilor irakiene Dohuk şi Mosul şi ai oraşului kurd Erbil au relatat că au resimţit un seism uşor.

Hey World Leaders, this is big and beyond Turkiye to handle alone. Destruction in 10-12 cities. 3 earthquakes over 7.5 so far and more coming. tens of thousands collapsed tall apartment buildings with many still in! @JoeBiden @UN @RedCross @RedCrescent @AFADTurkiye @haluklevent https://t.co/wW0GRZQCiJ