Cutremur puternic în Grecia și Turcia. Zeci de clădiri s-au prăbușit în Izmir

Un cutremur de 6,7 grade pe scara Richter și 30 de kilometri adâncime s-a produs astăzi, la ora 13,51.24, în insula Dodecanese din Grecia, transmite INFP.

Seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe.

La 98km SV de Karabaglar, 102km SV de Izmir, 123km V de Aydin, 135km SV de Manisa, 228km V de Merkezefendi, 232km V de Denizli, 243km E de Athens, 250km E de Piraeus, 253km SV de Balikesir, 281km SV de Usak.

Seismul a fost resimţit şi în Turcia, în regiunea Izmir, unde zeci de clădiri s-au prăbuşit, potrivit Express.co.uk.

Autoritatea turcă pentru administrarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD) a precizat că seismul a avut magnitudinea de 6,6, în timp ce Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (US Geological Survey- USGS) a anunţat că magnitudinea acestui cutremur a fost de 7.

Seismul s-a produs la o adâncime de 30 de kilometri, în apropierea orașelor Karabaglar (Turcia) și Néon, din Grecia, dar s-a simțit și în zona Capitalei, Atena, precum și în Portul Pireu.

Unda de şoc a fost resimţită de asemenea în capitala Ankara, potrivit BBC.

#BREAKING: This is #Izmir now. Thousands are trapped under rubble of the collapsed buildings . This is caused by a massive 6.8 magnitude earthquake in the #Aegean near #Kusadasi, #Turkey, and #Greece's #Samos Island. pic.twitter.com/vbgWNUwAMc