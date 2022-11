Cutremur în Indonezia! Zeci de morți și sute de răniți!

Seismul s-a produs în provincia Java de Vest, la o adâncime de numai 10 kilometri.

Numărul morților crește de la un minut la altul. 44 de persoane decedate anunță acum surse locale.

Știre în curs de actualizare

Pictures of destruction appear from Indonesia where an earthquake of magnitude 5.6 shook the capital #Jakarta for several seconds.#earthquake #Indonesia pic.twitter.com/toIzB2xk0d