David Letterman, interviu cu Volodymyr Zelensky într-o stație de metrou din Kiev

Episodul special dedicat lui Zelensky va avea premiera la sfârșitul acestui an.

„David Letterman a călătorit recent la Kiev, Ucraina, pentru a-l intervieva pe președintele Volodymyr Zelensky pentru un episod viitor din My Next Guest Needs No Introduction cu David Letterman. Specialul independent va avea premiera mai târziu în acest an.”

Tweet-ul a fost însoțit de o fotografie cu Letterman, 75 de ani, și Zelensky, 44 de ani, dându-și mâna.

My Next Guest Needs No Introduction a avut premiera în ianuarie 2018, cu fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, ca prim invitat.

De atunci, serialul a prezentat în mare parte celebrități, inclusiv actorul de la Hollywood George Clooney și cântăreața americană Billie Eilish. Dar Letterman a vorbit și cu vedete ale sportului, precum pilotul britanic de Formula 1 Lewis Hamilton și cu activiști precum Malala Yousafzai.

Letterman a găzduit anterior talk-show-uri de noapte târziu în SUA timp de aproximativ trei decenii, inclusiv Late Night With David Letterman (1982-1993) și Late Show With David Letterman (1993-2015).