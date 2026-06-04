„Davosul lui Putin”, lovit de dronele ucrainene. Kremlinul, ridiculizat

Ucraina a lansat în noaptea de marți spre miercuri sute de drone asupra unor ținte din Rusia, coloane de fum negru fiind observate deasupra centrului istoric al Sankt Petersburgului chiar înainte de deschiderea Forumului Economic Internațional, supranumit „Davosul lui Putin”.

Forumului de la Sankt Petersburg îi revine un rol esențial în strategia președintelui rus. Evenimentul este principala platformă prin care Moscova încearcă să demonstreze că economia rusă rezistă sancțiunilor occidentale și că Rusia rămâne un actor influent pe scena internațională, în pofida războiului din Ucraina.

Prin urmare, alegerea Sankt Petersburgului drept țintă are o valoare simbolică evidentă. În plus, nu este vorba doar despre gazda forumului, ci și despre orașul natal al liderului de la Kremlin.

În momentul în care oficiali ruși, oameni de afaceri și delegații străine se reuneau pentru a discuta despre investiții și cooperare economică, imaginile unui fum dens, ridicându-se deasupra orașului, transmiteau un mesaj contrar celui pe care Moscova încearcă din greu să îl promoveze în ultimii patru ani: războiul nu poate fi ținut la distanță de centrele de putere ale Rusiei.

Războiul percepțiilor

În ultimele luni, Ucraina și-a extins semnificativ capacitatea de a lovi ținte aflate la sute sau chiar peste o mie de kilometri de linia frontului. Atacurile asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil, bazelor aeriene și infrastructurii energetice ruse au devenit o componentă importantă a strategiei utilizate de Kiev.

În contextul în care linia frontului a intrat într-o fază de relativă stagnare, iar negocierile de pace nu înregistrează progrese, ambele părți încearcă să obțină un avantaj prin operațiuni care afectează moralul adversarului și percepția publică asupra războiului.

Pentru Ucraina, lovirea Sankt Petersburgului în timpul celui mai important eveniment economic al Rusiei reprezintă o oportunitate de a demonstra că nici marile orașe rusești și nici simbolurile puterii Kremlinului nu sunt complet protejate.

Este și un mesaj adresat investitorilor și delegațiilor străine prezente la forum: conflictul continuă să producă efecte devastatoare, inclusiv în inima Rusiei.

De cealaltă parte, Kremlinul va încerca să transforme incidentul într-o demonstrație de rezistență. Autoritățile ruse au insistat în repetate rânduri că economia s-a adaptat sancțiunilor și că parteneriatele cu state din Asia, Orientul Mijlociu și Africa compensează parțial pierderea piețelor occidentale.

Prezența unor delegații din Arabia Saudită, China și Iran, precum și participarea unei delegații americane, pentru prima dată după mai mulți ani, oferă Moscovei câteva argumente pentru a susține că nu este izolată pe plan internațional.

Cu toate acestea, atacul ucrainean umbrește inevitabil mesajul central al forumului. În loc ca atenția să se concentreze exclusiv asupra investițiilor și cooperării economice, securitatea internă și vulnerabilitatea infrastructurii ruse au revenit în prim-plan.

Escaladarea continuă

Atacul asupra Sankt Petersburgului a venit la doar o zi după unul dintre cele mai ample bombardamente ruse asupra Ucrainei din ultimele luni. Succesiunea acestor operațiuni confirmă faptul că războiul intră într-o nouă etapă a confruntării la distanță, în care dronele și atacurile asupra infrastructurii critice joacă un rol din ce în ce mai important.

Deocamdată, nici Moscova, nici Kievul nu dau semne că ar fi dispuse la compromisuri. În aceste condiții, lovitura asupra Sankt Petersburgului pare mai puțin o încercare de a produce daune militare decisive și mai mult o operațiune calculată pentru a afecta imaginea Kremlinului, într-un moment în care Rusia încerca să proiecteze stabilitate și normalitate în fața lumii.

Din punctul de vedere al ucrainenilor, mesajul este clar - vitrina economică a lui Putin rămâne vulnerabilă în condițiile în care războiul nu se apropie de un deznodământ.

Bilanțul atacului

Autoritățile locale din Sankt Petersburg au anunțat că mai multe persoane au fost rănite, în timp ce partea ucraineană a afirmat că a lovit un terminal petrolier destinat exporturilor.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis pe platforma X că „obiective importante de pe teritoriul Rusiei au fost lovite în cursul nopții”, menționând printre ținte Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg. Potrivit acestuia, dronele au parcurs peste 1.000 de kilometri până la obiectiv.

„Planul Ucrainei de sancțiuni la distanță este implementat exact așa cum este necesar pentru a apropia pacea”, a transmis Zelenski.



