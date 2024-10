Numărul deceselor cauzate de mpox în Africa se apropie de 1.000, cel al infectărilor a depăşit 38.000

În timpul unei conferinţe de presă care a avut loc joi seară, directorul general al Africa CDC, Jean Kaseya, a precizat că pe continentul african au fost raportate 3.186 de cazuri noi doar în ultima săptămână, dintre care 489 au fost confirmate, înregistrându-se totodată 53 de decese.



Jean Kaseya a subliniat faptul că epidemia de mpox rămâne o preocupare semnificativă pentru sănătatea publică de pe întregul continent. Şaisprezece ţări africane, situate în toate cele cinci regiuni ale Africii, au raportat cazuri de mpox.



Datele colectate de această agenţie specializată pentru sănătate din cadrul Uniunii Africane au arătat că cea mai afectată regiune este Africa Centrală, unde au fost înregistrate peste 99% din totalul deceselor cauzate de mpox în acest an. Şase ţări din centrul Africii au raportat 33.735 de cazuri suspecte, 7.109 de cazuri confirmate şi 975 de decese în 2024.



"Odată cu creşterea numărului de cazuri, mpox este încă o problemă majoră de sănătate publică în Africa. Săptămâna trecută, am avut 3.186 de cazuri noi. În baza acestei tendinţe, ceea ce vedem în ultimele patru-cinci săptămâni este (o medie săptămânală de) 2.500 până la 3.000 de cazuri noi", a spus Jean Kaseya. "Nu vedem o scădere în ceea ce priveşte decesele. Asta înseamnă că epidemia este încă acolo, este încă în creştere, şi trebuie să continuăm să ne concentrăm pentru a opri acest lucru", a adăugat el.



Jean Kaseya a declarat că numărul de cazuri de mpox raportate în acest an a marcat o creştere uluitoare de 300% comparativ cu totalul cazurilor înregistrate în 2023. Republica Democrată Congo, Burundi, Nigeria, Coasta de Fildeş şi Uganda sunt primele cinci ţări care au raportat cele mai multe cazuri confirmate, reprezentând 98,7% din totalul cazurilor.



Solicitând consolidarea în continuare a eforturilor de combatere a răspândirii virusului, Jean Kaseya a subliniat necesitatea urgentă de a acorda prioritate investigaţiilor şi cercetării în rândul celor mai vulnerabile segmente ale populaţiei, cum ar fi copiii sub vârsta de 15 ani.



La jumătatea lunii august, CDC Africa a declarat epidemia de mpox din Africa o urgenţă de sănătate publică ce priveşte securitatea continentală. La scurt timp după aceea, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat, de asemenea, mpox o urgenţă de sănătate publică de interes internaţional, activând cel mai înalt nivel de alertă globală pentru mpox pentru a doua oară în ultimii doi ani.



Mpox, cunoscută şi sub numele de "variola maimuţei", a fost detectată pentru prima dată la maimuţe de laborator în anul 1958. Se crede că boala se transmite de la animale sălbatice, cum ar fi rozătoarele, la oameni sau prin contact între oameni. Este o boală virală rară, care se răspândeşte de obicei prin fluide corporale, picături respiratorii şi alte materiale contaminate. Infecţia provoacă de obicei febră, erupţii cutanate şi ganglioni limfatici umflaţi. AGERPRES

